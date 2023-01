5 loại thực vật quen thuộc giúp tăng cường xương khớp

Một chế độ ăn uống cân bằng, tập trung vào các dưỡng chất quan trọng là bước đầu tiên để cải thiện sức khỏe xương khớp.

Dưới đây là các loại thực vật rất có lợi cho xương và khớp:

Nghệ

Nghệ chứa một hợp chất có tên là curcumin. Curcumin có đặc tính kháng viêm mạnh, có thể giảm các triệu chứng của viêm khớp.

Mọi người có thể bổ sung curcumin trong nghệ dưới dạng bột. Bột này có thể được dùng như gia vị hay rắc vào món rau trộn, cà phê sữa hay bất kỳ món ăn yêu thích nào, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Việt quất

Việt quất là loại quả mọng giàu polyphenol và vitamin C. Các nghiên cứu cho thấy chất polyphenol trong việt quất có thể làm giảm đau khớp do viêm xương khớp gây ra.

Trong khi đó, vitamin C không chỉ giúp tăng cường miễn dịch mà còn thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen và kích thích tế bào tạo xương.

Ớt chuông

Không chỉ cam, quýt mà ớt chuông cũng chứa rất nhiều vitamin C. Một trái ớt chuông cỡ vừa chứa hàm lượng vitamin C nhiều hơn cả nhu cầu vitamin C cần thiết trong một ngày của người trưởng thành.

Khoai lang

Khoai lang chứa magiê và kali, hai loại chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe xương SHUTTERSTOCK





Khoai lang có cả magiê và kali. Đây là hai chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe xương. Khoảng 60% lượng magiê trong cơ thể được lưu trữ trong xương. Không nạp đủ magiê sẽ tăng nguy cơ loãng xương.

Với kali, loại khoáng chất này giúp trung hòa a xít trong cơ thể, ngăn xương mất canxi.

Nấm

Nấm là một trong số ít các loại thực vật cung cấp tốt vitamin D cho cơ thể. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy ăn nấm mỡ trắng có thể mang lại lợi ích sức khỏe như uống thực phẩm bổ sung vitamin D.

Cơ thể nạp đủ vitamin D thì khả năng xương hấp thụ canxi sẽ tốt hơn. Không những vậy, nấm cũng giàu protein. Với người muốn giảm cân, đây là loại thực phẩm có thể thay thế cho thịt.