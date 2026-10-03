5 loại trái cây có lợi cho sức khỏe thận

Theo các chuyên gia của Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ (National Kidney Foundation), việt quất, dâu tây, táo, nho đỏ và chanh là những loại trái cây có thể bổ sung vào chế độ ăn nhằm hỗ trợ sức khỏe thận.

Việt quất giàu chất chống oxy hóa

Việt quất nổi bật nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin. Loại quả này cũng có hàm lượng natri, kali và phốt pho tương đối thấp.

Việt quất nổi bật nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin Ảnh: P.H tạo từ AI

Các hợp chất chống oxy hóa trong việt quất có thể giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa và tình trạng viêm. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận việt quất có thể liên quan đến việc giảm stress oxy hóa và hỗ trợ duy trì chức năng thận theo thời gian.

Tuy nhiên, những lợi ích này không có nghĩa việt quất có thể điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh thận. Với người đã mắc bệnh thận mạn, lượng kali và phốt pho trong khẩu phần cần được điều chỉnh tùy từng giai đoạn bệnh.

Dâu tây giàu vitamin C

Dâu tây cung cấp vitamin C, chất chống oxy hóa và các hợp chất có đặc tính chống viêm. Những dưỡng chất này góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa.

Dâu tây cũng tương đối ít kali, natri và phốt pho, vì vậy có thể là một lựa chọn trái cây phù hợp trong nhiều chế độ ăn dành cho người quan tâm đến sức khỏe thận.

Táo cung cấp chất xơ

Táo chứa chất xơ, vitamin C và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Hàm lượng kali, natri và phốt pho trong táo tương đối thấp, khiến loại quả này thường xuất hiện trong các khuyến nghị về lựa chọn trái cây cho người cần lưu ý sức khỏe thận.

Chất xơ trong táo cũng có lợi cho sức khỏe chuyển hóa, trong đó có việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cholesterol. Đây là những yếu tố quan trọng bởi tiểu đường và huyết áp cao là các yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh thận mạn.

Nho đỏ chứa nhiều hợp chất thực vật

Nho đỏ cung cấp các hợp chất thực vật như flavonoid và resveratrol. Những chất này có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và mạch máu.

Nho cũng có thể được lựa chọn làm món ăn nhẹ thay cho các thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối. Tuy nhiên, không nên gọi nho là “trái cây giải độc” cho thận, bởi cơ thể vốn có hệ thống gan và thận đảm nhiệm quá trình chuyển hóa, đào thải chất thải.

Chanh có thể hỗ trợ phòng sỏi thận

Điểm đáng chú ý của chanh là axit citric. Chất này có thể giúp làm giảm nguy cơ hình thành một số loại sỏi thận, đặc biệt khi được bổ sung thông qua nước chanh hoặc chế độ ăn phù hợp.

Bên cạnh đó, chanh cung cấp vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa. Uống nước có thêm chanh cũng có thể giúp một số người tăng lượng nước nạp vào cơ thể.

Tuy nhiên, không nên uống nước chanh thay hoàn toàn nước lọc hoặc cho quá nhiều đường vào thức uống. Người có bệnh thận, sỏi thận tái phát hoặc đang được yêu cầu hạn chế một số chất dinh dưỡng nên trao đổi với bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn lượng trái cây phù hợp.

Điều quan trọng là không có một loại trái cây nào có thể “làm sạch” hay phục hồi thận. Một chế độ ăn đa dạng, kiểm soát huyết áp, đường huyết, uống đủ nước theo nhu cầu và hạn chế muối mới là những yếu tố quan trọng để bảo vệ chức năng thận lâu dài.