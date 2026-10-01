Sau bữa tối nên uống gì tốt cho thận?

Vì vậy, lựa chọn thức uống phù hợp và uống với lượng vừa phải là điều đáng lưu ý, theo trang sức khỏe Health.

Nước lọc là lựa chọn đơn giản

Bà Christina Manian, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết thận cần đủ nước để lọc máu và tạo nước tiểu.

Nước lọc là lựa chọn phù hợp sau bữa tối vì giúp bổ sung chất lỏng mà không cung cấp thêm đường, calo hoặc natri.

Thận có nhiệm vụ lọc chất thải và lượng nước dư thừa ra khỏi máu, sau đó đào thải qua nước tiểu. Duy trì đủ nước trong cơ thể giúp quá trình này diễn ra bình thường.

Nước lọc là lựa chọn phù hợp sau bữa tối vì giúp bổ sung chất lỏng mà không cung cấp thêm đường, calo hoặc natri Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Uống đủ nước trong ngày cũng là một trong những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận ở nhiều người. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa càng uống nhiều nước vào buổi tối thì càng tốt cho thận.

Bà Kelly L. Burgess, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết hormone vasopressin có vai trò giúp cơ thể giữ nước. Nồng độ hormone này thay đổi theo tình trạng nước của cơ thể và nhịp sinh học, đặc biệt trong thời gian ngủ.

Nước lọc cũng không chứa caffeine nên không có tác động kích thích như cà phê hoặc một số loại trà, từ đó phù hợp hơn với thời điểm trước khi ngủ.

Uống bao nhiêu nước sau bữa tối?

Không có một lượng nước cố định phù hợp với tất cả mọi người. Nhu cầu chất lỏng phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, mức độ vận động, thời tiết, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe.

Một số chuyên gia gợi ý có thể uống khoảng 240 - 480 ml nước từ sau bữa tối đến trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, đây chỉ là mức tham khảo, không phải lượng nước phù hợp bắt buộc với tất cả mọi người.

Bà Erin Jowett, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, gợi ý có thể thêm một ít trái cây tươi vào nước để tạo hương vị thay vì sử dụng các loại đồ uống nhiều đường.

Người bệnh thận không nên tự tăng lượng nước

Với người khỏe mạnh, uống đủ nước là một phần của lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận mạn giai đoạn tiến triển, suy tim hoặc đang chạy thận có thể được bác sĩ yêu cầu giới hạn lượng chất lỏng.

Ở những trường hợp này, thận hoặc tim có thể không đủ khả năng xử lý lượng nước dư thừa, khiến nước tích tụ trong cơ thể và gây phù hoặc các vấn đề khác.

Vì vậy, người mắc bệnh thận không nên tự ý tăng lượng nước uống với mục đích “thải độc” hay cải thiện chức năng thận. Lượng nước phù hợp cần dựa trên tình trạng bệnh và hướng dẫn của bác sĩ.

Sau bữa tối, nước lọc vẫn là lựa chọn đơn giản và phù hợp nhất. Quan trọng hơn việc uống thật nhiều là duy trì đủ nước trong cả ngày và điều chỉnh lượng nước theo nhu cầu của cơ thể.