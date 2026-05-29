Tiểu đường nên tránh món gì vào bữa tối?

Nhiều người thường ăn nhiều hơn vào buổi tối vì quá đói sau cả ngày làm việc. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm cơ thể xử lý đường kém hiệu quả hơn so với ban ngày, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người bị tiểu đường nên hạn chế ăn nhiều cơm trắng và mì gói vào bữa tối ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Để kiểm soát đường huyết tốt hơn, người mắc bệnh cần tránh những sai lầm sau trong bữa tối:

Ăn quá nhiều cơm trắng

Cơm trắng gần như là phần không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình. Thế nhưng, đây cũng là nguồn tinh bột hấp thu nhanh. Khi ăn quá nhiều cơm vào buổi tối, lượng đường glucose trong máu có thể tăng nhanh và kéo dài nhiều giờ.

Người tiểu đường không nhất thiết phải bỏ hoàn toàn cơm trắng. Điều cần làm là nên giảm khẩu phần vào buổi tối và ăn kèm nhiều rau, cá hoặc thịt nạc để làm chậm quá trình hấp thu đường. Ngoài ra, có thể thay một phần cơm trắng bằng gạo lứt hoặc ngũ cốc nguyên hạt để tăng lượng chất xơ và giúp đường huyết ổn định hơn.

Mì gói và các món tinh bột trắng

Mì ăn liền, bánh mì trắng hay các món làm từ tinh bột trắng thường ít chất xơ và dễ làm đường huyết tăng nhanh sau ăn. Đặc biệt, mì gói còn chứa nhiều chất béo bão hòa và natri, không có lợi cho người tiểu đường vốn đã có nguy cơ cao mắc tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

Ăn nhiều mì ăn liền có thể làm tăng rủi ro mắc hội chứng chuyển hóa, giáo sư Frank Hu, chuyên gia dinh dưỡng và dịch tễ học tại Harvard T.H. Chan School of Public Health (Mỹ), cho biết. Hội chứng chuyển hóa là một nhóm rối loạn bao gồm tăng đường huyết, huyết áp cao và rối loạn mỡ máu.

Nếu muốn ăn món nước vào buổi tối, người tiểu đường nên ưu tiên các món có nhiều rau, giảm lượng bún hoặc bánh phở, đồng thời chọn nguồn protein từ các món lành mạnh như cá, thịt nạc hoặc đậu hũ.

Đồ chiên nhiều dầu mỡ

Các món như gà rán, khoai tây chiên, xúc xích chiên hay thức ăn nhanh thường chứa nhiều chất béo bão hòa. Những chất béo này có thể làm tăng tình trạng kháng insulin, khiến cơ thể khó kiểm soát đường huyết hơn. Thay vì chiên ngập dầu, nên ưu tiên những cách chế biến như luộc, hấp, áp chảo ít dầu hoặc nướng.

Ăn quá nhiều trái cây ngọt

Trái cây là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Thế nhưng, một số loại như xoài chín, nhãn, sầu riêng hay nho chứa lượng đường tự nhiên khá cao. Nếu ăn quá nhiều vào buổi tối, tổng lượng đường bột nạp vào dễ vượt quá nhu cầu của cơ thể.

Người tiểu đường không cần kiêng hoàn toàn trái cây nhưng nên chú ý khẩu phần và chọn loại phù hợp. Những trái cây có chỉ số đường huyết thấp như táo, lê, bưởi hoặc dâu thường thích hợp hơn nếu ăn với lượng vừa phải, theo Healthline.