5 loại trái cây ít đường giúp cải thiện sức khỏe tim mạch

Trái cây là nguồn thực phẩm giàu dưỡng chất, trong đó có vitamin, khoáng chất, chất chống ô xy hóa và chất xơ. Đây đều là những thành phần cần thiết cho một cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra, không ít loại trái cây giàu kali và chất chống ô xy hóa, có tác dụng giảm huyết áp, điều hòa cholesterol và cải thiện chức năng mạch máu, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Những loại trái cây có tác dụng tốt cho tim mạch có thể kể đến gồm:

Đào

Đào là loại trái cây có hàm lượng đường thấp, phù hợp cho những người muốn kiểm soát đường huyết hay cân nặng. Không chỉ có vị ngọt tự nhiên, đào còn giàu kali. Loại khoáng chất này chống lại tác dụng tăng huyết áp của natri với cơ thể, từ đó giúp điều hòa huyết áp.

Ngoài ra, đào chứa các chất chống ô xy hóa như vitamin C, polyphenol, giúp giảm viêm và căng thẳng ô xy hóa. Đây là hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh tim mạch.

Bưởi là loại trái cây ít đường có lợi cho tim mạch. Loại thực vật họ cam quýt này giàu vitamin C và kali. Cả hai đều là những dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của tim.

Bưởi cũng chứa nhiều chất xơ, có tác dụng giảm cholesterol "xấu" LDL, từ đó làm giảm nguy cơ bệnh tim. Ngoài ra, chất chống ô xy hóa trong bưởi còn giúp bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương.

Táo

Táo có lượng đường thấp và giàu chất xơ hòa tan, đặc biệt là pectin. Pectin được chứng minh là giúp giảm lượng cholesterol trong máu.

Táo còn chứa nhiều chất chống ô xy hóa giúp giảm viêm. Ăn táo thường xuyên sẽ góp phần ngăn ngừa xảy ra các biến cố tim mạch trong tương lai.

Bơ

Bơ có hàm lượng chất béo không bão hòa đơn cao và lượng đường thấp. Loại chất béo này được chứng minh có khả năng làm giảm cholesterol "xấu" LDL và tăng cholesterol "tốt" HDL, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch. Bơ cũng chứa nhiều kali, một khoáng chất rất cần thiết cho người muốn kiểm soát huyết áp.

Kiwi

Kiwi giàu dinh dưỡng, ít đường và chứa nhiều vitamin có lợi cho tim mạch. Loại trái cây này đặc biệt nhiều vitamin C và E. Chúng hoạt động như chất chống oxy hóa, bảo vệ tim khỏi tổn thương do gốc tự do, theo Verywell Health.