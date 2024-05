5 lợi ích bất ngờ của trà chanh gừng

Dưới đây là một số lợi ích tuyệt vời của trà chanh gừng, theo trang Times Entertainmet (Ấn Độ).

Tăng cường khả năng miễn dịch

Chanh rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Việc tiêu thụ vitamin C thường xuyên có thể làm giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh. Mặt khác, gừng có chứa gingerol, một hợp chất hoạt tính sinh học có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Preventive Medicine của Ấn Độ cho thấy gừng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Kết hợp chanh và gừng trong trà không chỉ làm tăng hương vị mà còn tạo ra hỗn hợp dưỡng chất tăng cường miễn dịch.

Nhiều lợi ích bất ngờ của trà chanh gừng Pexels

Cải thiện hệ tiêu hóa

Cả chanh và gừng đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để hỗ trợ tiêu hóa và giảm các vấn đề về đường tiêu hóa. Nước chanh kích thích sản xuất mật trong gan, rất cần thiết để phân hủy thức ăn và hỗ trợ tiêu hóa.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Mỹ, nước chanh có thể giúp ngăn ngừa chứng khó tiêu và táo bón. Gừng chứa các hợp chất như gingerol và shogaol, được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Gừng còn có thể giúp giảm bớt các triệu chứng khó tiêu, và đầy hơi.

Hỗ trợ giảm cân

Cả chanh và gừng đều có liên quan đến việc giảm cân và cải thiện trao đổi chất. Các polyphenol có trong chanh có tác dụng làm giảm sự tăng cân và cải thiện tình trạng kháng insulin. Mặt khác, gừng có thể tăng cường trao đổi chất và tăng cường đốt cháy chất béo. Sử dụng gừng có thể làm giảm đáng kể trọng lượng cơ thể và mỡ bụng.

Giảm buồn nôn

Nhâm nhi một ít trà chanh và gừng giúp giảm buồn nôn nhanh chóng. Cả chanh và gừng đều có đặc tính chống buồn nôn, có thể giúp làm dịu cơn đau dạ dày. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS One của Mỹ, hít tinh dầu chanh có thể giúp giảm buồn nôn và nôn khi mang thai. Gừng đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ như một phương thuốc tự nhiên chữa buồn nôn do say tàu xe và do hóa trị.

Giúp giảm viêm

Viêm mãn tính có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tim, tiểu đường và ung thư. May mắn thay, trà chanh và gừng có thể giúp giảm viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

Trong chanh có chứa các hợp chất như limonene và hesperidin, được chứng minh là có tác dụng chống viêm. Chất polyphenol trong chanh có thể giúp giảm các dấu hiệu viêm trong cơ thể. Gừng có chứa gingerol, một hợp chất chống viêm mạnh mẽ có thể giúp giảm viêm và stress oxy hóa.