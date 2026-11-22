Thị trường mô tô, xe máy Việt Nam đang ngày càng đa dạng về mẫu mã sản phẩm khi tính cạnh tranh giữa các thương hiệu dần gia tăng. Bên cạnh những mẫu xe phân phối chính hãng với số lượng lớn, các đơn vị kinh doanh xe máy nhập khẩu cũng liên tục đưa về những phiên bản đặc biệt, sản xuất giới hạn trên toàn cầu hoặc dành riêng một số lượng nhất định cho thị trường trong nước.

Điểm đáng chú ý là những mẫu xe này không chỉ sở hữu khác biệt lớn về diện mạo, công nghệ hay khả năng vận hành so với phiên bản tiêu chuẩn mà còn đến từ tính độc bản. Giá trị chủ yếu nằm ở thiết kế riêng, số thứ tự nhận diện, nguồn gốc nhập khẩu và độ khan hiếm. Từ đầu năm 2026 đến nay, đã có ít nhất 5 mẫu xe đáng chú ý vừa gia nhập thị trường Việt Nam.

Dưới đây là 5 mẫu mô tô, xe máy nhập khẩu số lượng giới hạn vừa về Việt Nam:

1. Honda SH150i Special Limited Edition HRC 2026: Giới hạn 500 xe toàn thế giới, khoảng 120 xe về Việt Nam

Một trong những mẫu xe máy nhập khẩu có số lượng giới hạn đáng chú ý nhất vừa gia nhập thị trường Việt Nam là Honda SH150i Special Limited Edition HRC 2026. Phiên bản này được sản xuất tại Italy, lấy cảm hứng từ Honda Racing Corporation (HRC), bộ phận đua xe của Honda. Theo công bố của hãng xe Ý, toàn bộ dòng SH Special Limited Edition HRC 2026 chỉ có 500 xe trên toàn cầu, gồm 200 chiếc SH125i và 300 chiếc SH150i. Trong đó, khoảng 120 chiếc SH150i được đưa về Việt Nam Ảnh: B.H

So với SH150i thông thường, phiên bản HRC gây chú ý bởi bộ tem Tricolour phối ba màu trắng, đỏ và xanh lam, vốn gắn liền với hình ảnh những mẫu xe đua Honda. Mỗi xe có số thứ tự nhận diện riêng, đi kèm một số trang bị và phụ kiện mang dấu ấn phiên bản đặc biệt. Đáng chú ý, đây không phải sản phẩm do Honda Việt Nam phân phối mà được đưa về thông qua doanh nghiệp kinh doanh xe nhập khẩu. Điều này cũng cho thấy sức hút của dòng SH nhập khẩu Italy đối với một bộ phận khách hàng trong nước, đặc biệt là những người quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ và tính độc quyền của sản phẩm Ảnh: B.H

2. Italjet Dragster 300 Gresini Edition: Chỉ có 40 chiếc về Việt Nam

Đầu tháng 6.2026, nhà phân phối của thương hiệu xe máy Italy – Italjet bất ngờ đưa về Việt Nam phiên bản Italjet Dragster 300 Gresini Edition. Đây là mẫu xe được phát triển với cảm hứng từ đội đua Gresini Racing, nổi bật với bộ tem phối hai màu xanh, đỏ đặc trưng. Theo thông tin từ Rebel Motor, đơn vị nhập khẩu và phân phối Italjet tại Việt Nam, chỉ có 40 chiếc Dragster 300 Gresini Edition được đưa về nước trong năm 2026 theo hình thức đặt hàng trước Ảnh: B.H

Khác với những mẫu xe tay ga thông thường, Dragster 300 Gresini Edition sở hữu cấu trúc khung sườn lộ thiên, các chi tiết cơ khí được phô bày cùng thiết kế đầu xe góc cạnh, tích hợp cánh gió mang phong cách xe đua. Những điểm nhấn này tạo nên diện mạo khác biệt so với phần lớn xe tay ga đang lưu thông trên thị trường. Với số lượng phân phối hạn chế, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng yêu thích thiết kế thể thao, thương hiệu Italjet và các phiên bản mang dấu ấn đường đua Ảnh: B.H

3. Italjet Dragster 700 Twin: Về Việt Nam chỉ 25 chiếc

Cũng trong tháng 6.2026, Italjet Dragster 700 Twin thu hút sự chú ý khi lần đầu gia nhập thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe có thiết kế đặc biệt, kết hợp kiểu dáng xe tay ga với cấu trúc cơ khí và động cơ của một mẫu mô tô phân khối lớn. Theo đại diện nhà phân phối, lô xe Dragster 700 Twin đưa về Việt Nam có 25 chiếc, nhập khẩu từ nhà máy tại Trung Quốc với hai lựa chọn màu sắc Ảnh: B.H

Điểm đáng chú ý của mẫu xe này nằm ở động cơ hai xi-lanh, dung tích 700 cc, khung thép lộ thiên cùng thiết kế thân xe nhiều đường cắt xẻ táo bạo. Phần đuôi xe còn được trang bị hệ thống ống xả kép Akrapovic. Với giá bán khoảng 428 triệu đồng, Dragster 700 Twin thuộc nhóm xe hai bánh có giá trị cao trên thị trường. Số lượng nhập khẩu ít cùng thiết kế khác biệt khiến mẫu xe này trở thành lựa chọn hướng đến những người chơi xe có điều kiện tài chính và muốn sở hữu sản phẩm không phổ biến Ảnh: B.H

4. Vespa Edizione Ottantesimo: Chỉ có 4 chiếc tại Việt Nam

Nếu Italjet hướng đến phong cách thể thao và vẻ đẹp cơ khí, Vespa Edizione Ottantesimo lại thu hút sự chú ý bởi giá trị di sản. Đây là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 80 năm thương hiệu Vespa, được giới thiệu tại sự kiện Vespa Days 2026 ở Rome (Italy). Theo Piaggio Việt Nam, mẫu xe được sản xuất với số lượng giới hạn 1.946 chiếc trên toàn cầu, tương ứng năm Vespa ra đời. Trong đó, thị trường Việt Nam chỉ được phân phối 4 chiếc, mang các số thứ tự 396, 696, 796 và 799 Ảnh: VESPA

Phát triển dựa trên dòng Vespa GTS, Edizione Ottantesimo sở hữu thân xe màu xám kim loại mờ kết hợp các chi tiết xanh lá trên yên và vành bánh. Thiết kế này gợi nhớ những mẫu Vespa đầu tiên xuất hiện từ năm 1946. Xe sử dụng động cơ 278,3 cc, công suất 23,4 mã lực, mô-men xoắn cực đại 26 Nm. Ngoài ra, mẫu xe còn có màn hình TFT 5 inch, phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo ASR. Với giá bán 372 triệu đồng, Vespa Edizione Ottantesimo không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn mang ý nghĩa kỷ niệm một cột mốc lịch sử của thương hiệu Italy Ảnh: VESPA

5. Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1: Giới hạn 200 xe

Khác với những phiên bản giới hạn được sản xuất theo kế hoạch của hãng xe, Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 là sản phẩm được phát triển theo hướng cá nhân hóa dành riêng cho thị trường Việt Nam. Ra mắt vào cuối tháng 7.2026, mẫu xe do Cub House Sài Gòn phát triển, dựa trên dòng SH150i Vetro nhập khẩu từ Italy. Điểm đặc biệt nằm ở cách kết hợp hai màu sắc Vetro Green (xanh lục bảo) và Vetro Blue Sapphire trên cùng một thân xe. Theo thông tin công bố, phiên bản có hai cấu hình phối màu đối lập, mỗi cấu hình được giới hạn 200 xe và đánh số thứ tự riêng từ 001/200 đến 200/200 Ảnh: B.H

Cách phối màu này được phát triển từ hai phiên bản SH Vetro từng xuất hiện trên thị trường, thay vì chỉ đơn thuần thay đổi tem trang trí. Mẫu xe có giá khởi điểm khoảng 235 triệu đồng. Đáng chú ý, cần phân biệt đây là phiên bản được đơn vị kinh doanh phát triển và cá nhân hóa, không phải một mẫu xe giới hạn do Honda sản xuất nguyên bản. Dù vậy, cách làm này cho thấy thị trường xe máy nhập khẩu tại Việt Nam đang xuất hiện thêm xu hướng cá nhân hóa sản phẩm để phục vụ nhóm khách hàng sưu tầm Ảnh: B.H

Sự xuất hiện của 5 mẫu xe trên cho thấy thị trường mô tô, xe máy Việt Nam không chỉ cạnh tranh ở sản phẩm phổ thông mà còn mở rộng sang nhóm xe nhập khẩu giới hạn, phục vụ nhu cầu sở hữu khác biệt.