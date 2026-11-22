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Không chỉ có những dòng xe phổ thông, thị trường xe máy Việt Nam còn đón nhận nhiều phiên bản đặc biệt được sản xuất với số lượng giới hạn; từ xe tay ga Honda nhập từ Ý đến những mẫu mô tô mang phong cách đường đua.
Thị trường mô tô, xe máy Việt Nam đang ngày càng đa dạng về mẫu mã sản phẩm khi tính cạnh tranh giữa các thương hiệu dần gia tăng. Bên cạnh những mẫu xe phân phối chính hãng với số lượng lớn, các đơn vị kinh doanh xe máy nhập khẩu cũng liên tục đưa về những phiên bản đặc biệt, sản xuất giới hạn trên toàn cầu hoặc dành riêng một số lượng nhất định cho thị trường trong nước.
Điểm đáng chú ý là những mẫu xe này không chỉ sở hữu khác biệt lớn về diện mạo, công nghệ hay khả năng vận hành so với phiên bản tiêu chuẩn mà còn đến từ tính độc bản. Giá trị chủ yếu nằm ở thiết kế riêng, số thứ tự nhận diện, nguồn gốc nhập khẩu và độ khan hiếm. Từ đầu năm 2026 đến nay, đã có ít nhất 5 mẫu xe đáng chú ý vừa gia nhập thị trường Việt Nam.
Dưới đây là 5 mẫu mô tô, xe máy nhập khẩu số lượng giới hạn vừa về Việt Nam:
1. Honda SH150i Special Limited Edition HRC 2026: Giới hạn 500 xe toàn thế giới, khoảng 120 xe về Việt Nam
2. Italjet Dragster 300 Gresini Edition: Chỉ có 40 chiếc về Việt Nam
3. Italjet Dragster 700 Twin: Về Việt Nam chỉ 25 chiếc
4. Vespa Edizione Ottantesimo: Chỉ có 4 chiếc tại Việt Nam
5. Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1: Giới hạn 200 xe
Sự xuất hiện của 5 mẫu xe trên cho thấy thị trường mô tô, xe máy Việt Nam không chỉ cạnh tranh ở sản phẩm phổ thông mà còn mở rộng sang nhóm xe nhập khẩu giới hạn, phục vụ nhu cầu sở hữu khác biệt.
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