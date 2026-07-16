Honda ADV160 có phiên bản Spiderman Edition 2026, sản xuất giới hạn 300 chiếc

Bên cạnh các phiên bản mẫu mã xe tay ga đang phân phối trên thị trường, Honda đang tăng cường hợp tác, phát triển các phiên bản đặc biệt sản xuất số lượng giới hạn nhằm cung cấp thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng cá tính, thích sự khác biệt. Sau một loạt mẫu mã như Honda Air Blade tại Việt Nam, Honda Giorno 125 tại Thái Lan… mới đây, đến lượt Boon Siew Honda Impian X - Công ty liên doanh giữa Honda và đối tác ở Malaysia phát triển phiên bản mới của dòng xe tay ga địa hình mang tên Honda ADV160 Spiderman Edition 2026.

Phiên bản mới của dòng xe tay ga địa hình mang tên Honda ADV160 Spiderman Edition 2026 Ảnh: Honda

Phiên bản mới này được Boon Siew Honda Impian X phát triển dựa trên nền tảng của dòng Honda ADV160 thế hệ mới nhất, đồng thời lấy cảm hứng từ nhân vật Người Nhện - Spiderman. Chính vì vậy, dù không thay đổi về kiểu dáng, kích thước so với các phiên bản tiêu chuẩn nhưng Honda ADV160 Spiderman Edition 2026 lại sở hữu diện mạo hoàn toàn khác biệt.

Cụ thể, "dàn áo" phiên bản này được phối màu sơn xanh - đỏ, trang trí theo phong cách của Người Nhện với các đường sọc được thiết kế riêng, tái hiện lại các họa tiết và yếu tố đặc trưng của nhân vật Người Nhện trên đường phố. Trong đó, phần đầu xe cùng bộ mâm đúc đa chấu sơn màu đỏ, phần thân xe phía sau cùng dè chắn bùn trước phối màu xanh dương. Phiên bản này được trang bị mâm 14 inch trên bánh trước và bánh sau 13 inch kết hợp phanh đĩa cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh.

"Dàn áo" phiên bản này được phối màu sơn xanh - đỏ, trang trí theo phong cách của Người Nhện Ảnh: Honda

Về trang bị tiện nghi, Honda ADV160 Spiderman Edition 2026 có sẵn kính chắn gió trước có thể điều chỉnh, đồng hồ TFT 5 inch tích hợp Honda RoadSync, hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C hỗ trợ sạc nhanh, hệ thống chìa khóa thông minh và hộc chứa đồ dưới yên xe lên đến 30 lít…

Phiên bản này vẫn dùng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, SOHC 4 thì, 4 van, eSP+ dung tích 156,9cc kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi. Động cơ này cho công suất cực đại 16 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Honda ADV160 Spiderman Edition 2026 sản xuất tại nhà máy ở Malaysia với số lượng giới hạn 300 chiếc, có giá 3.472 USD, tương đương 91,2 triệu đồng Ảnh: Honda

Honda ADV160 Spiderman Edition 2026 còn tích hợp hệ thống dừng động cơ khi xe dừng (ISS), hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Traction Control (HSTC), đèn tín hiệu dừng khẩn cấp (ESS)… Mẫu xe này do Boon Siew Honda Impian X sản xuất tại nhà máy ở Malaysia với số lượng giới hạn 300 chiếc, có giá 3.472 USD, tương đương 91,2 triệu đồng.

