5 mẫu smartphone Android có hiệu năng vượt trội so với tầm giá

Dựa trên thử nghiệm và so sánh hàng chục mẫu smartphone Android có mức giá vừa phải, trang Android Authority đã rút gọn danh sách xuống còn 5 thiết bị có thể cạnh tranh tốt với các mẫu giá đắt đỏ hơn.

Pixel 9a

Chiếc điện thoại này sở hữu màn hình lớn, pin 5.100 mAh và thiết kế mặt lưng phẳng không có cụm camera lồi gây khó chịu. Cụm camera sau với camera chính 48 MP và camera siêu rộng 13 MP, kết hợp khẩu độ rộng f/1.7 giúp cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu.

Pixel 9a được vinh danh là “ông vua” trong phân khúc ẢNH: REUTERS

Màn hình pOLED 6,8 inch độ phân giải 1.080p và tần số quét lên đến 120 Hz mang đến trải nghiệm gần như tương đương với các mẫu cao cấp, trong khi chip Google Tensor G4 đảm bảo hiệu suất mượt mà.

Một trong những điểm nổi bật của Pixel 9a là các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) tiên tiến, bao gồm Add Me, Best Take, Magic Editor và các chức năng trợ lý cuộc gọi độc đáo như Call Screen giúp quản lý cuộc gọi hiệu quả. Tuy nhiên, nhược điểm nhỏ là Pixel 9a không có camera tele khiến một số người cảm thấy tiếc nuối.

Nothing Phone (3a) Pro

Đây là đối thủ gần nhất của Pixel 9a, với mức giá 459 USD và thiết kế độc đáo. Điện thoại nổi bật với mặt lưng trong suốt và giao diện Glyph Interface tích hợp đèn LED. Chip Snapdragon 7s Gen 3 đủ sức xử lý các tác vụ hằng ngày và chơi game trực tuyến. Đặc biệt là khả năng sạc nhanh 50W và viên pin 5.000 mAh, giúp người dùng sử dụng cả ngày.

Nothing Phone (3a) Pro được trang bị cụm ba camera, bao gồm camera chính 50 MP, camera siêu rộng 8 MP và camera zoom quang 3x - một tính năng hiếm thấy trong phân khúc giá này.

Moto G Stylus (2025)

Moto G Stylus (2025) là một lựa chọn hấp dẫn khác trong phân khúc tầm trung được bán với giá dưới 350 USD. Sản phẩm trang bị chip Snapdragon 6 Gen 3, RAM 8 GB, màn hình AMOLED 6,7 inch tần số quét 120 Hz và camera vượt trội so với Pixel 9a. Điểm nổi bật là bút cảm ứng tích hợp giúp người dùng ghi chú và thực hiện các tác vụ nghệ thuật dễ dàng.

Moto G Stylus hỗ trợ bút cảm ứng giúp ghi chú dễ dàng ẢNH: MOTOROLA

Tuy Moto G Stylus không được trang bị nhiều tính năng phần mềm như các đối thủ, sản phẩm vẫn mang lại trải nghiệm tốt với khả năng mở rộng bộ nhớ qua khe cắm microSD và jack cắm tai nghe. Thiết kế mặt lưng bằng chất liệu da nhân tạo cũng tạo cảm giác sang trọng và dễ cầm nắm.

OnePlus 13R

Ra mắt cách nay một năm, OnePlus 13R vẫn là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc smartphone giá rẻ, ngay cả khi sản phẩm kế nhiệm OnePlus 15R mới ra mắt. Điện thoại sở hữu pin dung lượng lớn 6.000 mAh cho thời gian sử dụng 2 ngày không cần sạc.

Dù không hỗ trợ sạc không dây, nhưng tốc độ sạc có dây 80W giúp máy đạt 100% chỉ trong 36 phút. Thiết kế vuông vức và khung nhôm mang lại cảm giác cao cấp, trong khi chip Snapdragon 8 thế hệ mới đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ cho các tác vụ đa nhiệm và game.

OnePlus 13R cũng được trang bị camera tốt hơn so với phiên bản trước, với camera tele 50 MP zoom quang 2x thay thế cho camera macro 2 MP của 12R.

Galaxy A16 5G

Galaxy A16 5G là smartphone lý tưởng cho những ai có ngân sách hạn chế hoặc đang tìm một thiết bị đa năng và giá cả phải chăng. Với giá dưới 200 USD, Galaxy A16 5G không chỉ mang lại sự tin cậy của thương hiệu Samsung mà còn hứa hẹn 6 năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật.

Galaxy A16 5G vẫn đủ sức chơi các trò chơi di động cơ bản ẢNH: SAMSUNG

Mặc dù các tính năng riêng lẻ không quá nổi bật, nhưng tổng thể sản phẩm mang lại giá trị cao. RAM lên đến 8 GB và chip Exynos 1330 với tần số quét 90 Hz đủ mạnh cho các tác vụ hằng ngày. Màn hình AMOLED 6,5 inch sáng và viên pin 5.000 mAh đảm bảo thời gian sử dụng cả ngày. Hệ thống ba camera ở mặt sau, gồm camera chính 50 MP, camera góc rộng 5 MP và camera macro 2 MP giúp người dùng có nhiều lựa chọn trong việc chụp ảnh.