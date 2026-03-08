Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Tư vấn

5 mẹo giúp ô tô màu đen sáng bóng, không bị trầy xước

Hoàng Cường
Hoàng Cường
08/03/2026 16:42 GMT+7

Bên cạnh xe màu trắng, ô tô màu đen được nhiều người ưa chuộng nhờ vẻ ngoài mang lại cảm giác sang trọng, lịch lãm và mạnh mẽ… tuy nhiên gam màu này cũng được xem là "khó chiều" nhất khi rất dễ lộ vết xước, bụi bẩn và quầng xoáy nếu chăm sóc, bảo quản không đúng cách.

Cùng với màu trắng, ô tô màu đen là những màu sắc ngoại thất được người tiêu dùng ô tô trên thế giới ưa chuộng nhất khi chọn mua ô tô. Báo thường niên về xu hướng màu sắc ô tô phổ biến nhất toàn cầu - Color Popularity Report năm 2025 của Axalta (Công ty hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp sơn phủ) cho thấy, trong năm 2025 ô tô màu trắng chiếm tới 29% tổng lượng ô tô tiêu thụ trên thị trường toàn cầu, trong khi đó tỷ lệ ô tô màu đen cũng có xu hướng tăng nhẹ lên mức 23%.

So với xe màu trắng vốn có nhiều ưu điểm để thuyết phục khách hàng, ô tô màu đen cũng được nhiều người lựa chọn khi mang lại cảm giác cao cấp, mạnh mẽ. Đây cũng là màu sắc ô tô bền bỉ, vượt thời gian, không bao giờ lỗi mốt và luôn được ưa chuộng trên thị trường ô tô cũ.

5 mẹo nhỏ giúp ô tô màu đen luôn sáng bóng, không bị trầy xước - Ảnh 1.

Ô tô màu đen cũng được nhiều người lựa chọn khi mang lại cảm giác cao cấp, mạnh mẽ

Ảnh: B.H

Tuy nhiên, xét về khả năng bảo quản, đây là màu đòi hỏi chủ xe chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Bởi, khác với suy nghĩ của nhiều người, bề mặt sơn đen thường rất dễ lộ khuyết điểm. Những vết xước nhỏ do rửa xe sai cách, vết xoáy khi lau khô hay lớp bụi mịn sau vài ngày sử dụng đều hiện rõ dưới ánh nắng. Do đó, để giữ cho màu sơn đen ngoại thất ô tô luôn bền, đẹp… việc chăm sóc, bảo quản ô tô màu đen cũng cần có những lưu ý.

Dưới đây là 5 mẹo nhỏ giúp chủ xe bảo quản ô tô màu đen luôn sáng bóng, không bị trầy xước:

1. Rửa xe đúng cách, luôn sử dụng ít nhất hai xô nước

Bề mặt sơn đen ô tô rất dễ lộ các vết xước dạng "mạng nhện" do khăn lau hoặc cát bụi gây ra. Vì vậy, khi rửa xe, nên áp dụng phương pháp hai xô nước (một xô chứa dung dịch rửa xe chuyên dụng, một xô nước sạch để xả khăn). 

5 mẹo nhỏ giúp ô tô màu đen luôn sáng bóng, không bị trầy xước - Ảnh 2.

Khi rửa xe, nên áp dụng phương pháp hai xô nước (một xô chứa dung dịch rửa xe chuyên dụng, một xô nước sạch để xả khăn)

Ảnh: B.H

Sau khi chà rửa một phần xe, nên tráng, xả găng tay hoặc khăn lau trong xô nước sạch để loại bỏ bụi bẩn, cát sỏi còn sót lại, sau đó nhúng khăn lau vào xô chứa dung dịch rửa xe để tiếp tục rửa phần tiếp theo. Đây là phương pháp các cửa hàng rửa xe chuyên nghiệp thường áp dụng.

2. Xịt nước để phân tán vết bẩn cứng đầu trước khi tác động

Sai lầm lớn nhất của chủ xe góp phần gây ra các vết xoáy trên bề mặt sơn xe là dùng miếng bọt biển, hoặc khăn lau chà xát lên các vết bẩn cứng đầu ngay từ khi chưa xịt rửa bằng nước. Do đó, khi phát hiện các vết bẩn cứng đầu như phân chim, nhựa cây… bám khô trên bề mặt sơn xe, nên sử dụng máy rửa xe áp lực cao xịt vào khu vực vết bẩn để phân tán, loại bỏ càng nhiều cát và bụi càng tốt, hoặc sử dụng dung dịch rửa xe dạng bọt tuyết để làm mềm vết bẩn trước khi chạm xử lý. Việc này sẽ giúp giảm nguy cơ các hạt cát nhỏ làm xước lớp sơn và gây ra các vết xoáy trên bề mặt sơn.

5 mẹo nhỏ giúp ô tô màu đen luôn sáng bóng, không bị trầy xước - Ảnh 3.

Nên sử dụng máy rửa xe áp lực cao xịt vào khu vực vết bẩn để phân tán, loại bỏ càng nhiều cát và bụi càng tốt

Ảnh: Đ.T

3. Hạn chế rửa xe dưới trời nắng gắt

So với các màu sắc khác, ô tô màu đen có một hạn chế dễ nhận thấy là hấp thụ nhiệt mạnh hơn. Do đó, nếu rửa ô tô màu đen dưới trời nắng gắt, nhiệt độ cao khiến nước và dung dịch rửa xe bay hơi nhanh, để lại vết ố trên bề mặt sơn. Ngoài ra, bề mặt sơn nóng cũng khiến bụi bẩn "bám chặt" hơn, tăng nguy cơ trầy xước khi lau. Tốt nhất, với ô tô màu đen nên rửa xe vào thời điểm sáng sớm, chiều mát, hoặc khu vực có mái che. Sau khi rửa xong, cần lau khô ngay bằng khăn sạch để tránh đọng nước. Chủ xe nên dùng khăn vải microfiber mềm, tránh dùng giẻ cũ hoặc bọt biển kém chất lượng. Khi lau, thực hiện theo đường thẳng thay vì lau vòng tròn để hạn chế tạo vết xoáy trên lớp sơn.

4. Phủ lớp sáp hoặc ceramic bảo vệ bề mặt sơn

Để ô tô màu đen giữ được độ bóng và bền màu dưới tác động của yếu tố môi trường trong suốt quá trình sử dụng, trong quá trình bảo quản, chăm sóc xe nên chú ý tạo lớp bảo vệ bề mặt sơn. Sau khi rửa xe, nên thoa sáp đánh bóng hoặc chất làm đầy để giúp duy trì độ sâu và độ bóng của lớp sơn đen, mang lại vẻ ngoài bóng bẩy hơn. Lớp sáp này cũng giúp tạo màng bảo vệ, hạn chế tác động của tia UV, phân chim, nhựa cây… vốn là những kẻ thù của bề mặt sơn. 

5 mẹo nhỏ giúp ô tô màu đen luôn sáng bóng, không bị trầy xước - Ảnh 4.

Có thể phủ ceramic để tạo giải pháp bảo vệ bề mặt sơn lâu dài hơn

Ảnh: Motor1

Với những người có điều kiện, có thể phủ ceramic để tạo giải pháp bảo vệ bề mặt sơn lâu dài hơn. Lớp phủ ceramic giúp bề mặt sơn cứng hơn, giảm trầy xước nhẹ và dễ vệ sinh hơn so với sơn nguyên bản. Ngoài ra, để hạn chế trầy xước do va quẹt nhẹ, chủ xe có thể dán phim bảo vệ sơn (PPF) cho các vị trí dễ va chạm thường xuyên như tay nắm cửa, hốc cửa, cản trước/sau…

5. Hạn chế rửa xe tự động, chú ý khi dùng bạt phủ

Ô tô màu đen thường có độ bóng cao và rất dễ xước, do đó nếu chủ xe quá lạm dụng việc rửa xe tự động, bàn chải xoay của máy rửa xe có xu hướng tích tụ bụi bẩn từ những chiếc xe trước đó kết hợp lực quay mạnh… có thể tạo ra những vết xước giống như mạng nhện trên bề mặt đen chỉ sau một vài lần rửa. Do đó, với ô tô màu đen, nên hạn chế rửa xe bằng máy rửa tự động.

Bên cạnh đó, nếu thường xuyên đỗ xe ngoài trời và dùng bạt phủ, cần đảm bảo bề mặt xe sạch trước khi phủ bạt để tránh ma sát gây xước. Sử dụng loại bạt phủ xe chất lượng tốt để hạn chế bụi bẩn và tia UV.

