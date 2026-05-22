5 năm chưa thi công xong 100 m đường

B ỤI MÙ MỊT, Ổ GÀ DÀY ĐẶC

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đoạn cuối đường Trịnh Đình Thảo, tiếp giáp đường Điện Biên Phủ nối dài, hiện chỉ là mặt đường đá mi rộng khoảng 4,5 m. Mỗi khi có phương tiện lưu thông hoặc gió lớn, bụi bay mù mịt phủ kín khu dân cư hai bên đường. Để hạn chế bụi, nhiều hộ dân phải tự dùng vật cản để giảm tốc độ xe hoặc tưới nước liên tục xuống mặt đường, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Dự án đường Nguyễn An Ninh nối dài chỉ còn hơn 100 m chưa thể hoàn thành, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Văn Nhân (56 tuổi, ngụ 449 Trịnh Đình Thảo) cho biết tình trạng này đã kéo dài suốt nhiều năm qua khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. "Ngày nào tôi cũng phải tưới nước trước nhà để giảm bụi nhưng chỉ được một lúc là mặt đường khô lại; tiền điện, tiền nước tăng lên. Mùa mưa thì ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc, nhiều người đi xe máy, nhất là học sinh, bị té ngã rất nguy hiểm", ông Nhân phản ánh.

Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, bụi còn khiến nhiều hộ dân phải ngưng kinh doanh. Ông Trần Văn Vũ (44 tuổi, ngụ 459 Trịnh Đình Thảo) cho biết quán cà phê của gia đình đã phải đóng cửa vì không thể buôn bán trong môi trường bụi bặm kéo dài. "Bụi bay kín quán nên khách không ai dám ngồi. Nhà cửa lúc nào cũng phải đóng kín nhưng đồ đạc vẫn phủ đầy bụi. Vợ tôi lau dọn liên tục nhưng không xuể", ông nói. Vợ ông Vũ bức xúc kể thêm: "Con tôi chưa đầy 1 tuổi nhưng không dám bế ra ngoài vì bụi quá nhiều. Chỉ hơn 100 m đường mà làm suốt 5 năm chưa xong, người dân không hiểu vì sao lại kéo dài như vậy". Theo người dân địa phương, họ đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị cơ quan chức năng sớm hoàn thiện tuyến đường nhưng đến nay tình trạng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

V ƯỚNG MẮC ĐỀN BÙ

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa (gọi tắt Ban quản lý), đoạn đường chưa hoàn thiện thuộc dự án đường Nguyễn An Ninh nối dài, nằm trong dự án đầu tư 20 km đường nội thị giai đoạn 1 của TP.Bà Rịa cũ. Dự án gồm 13 tuyến đường, đến nay đã hoàn thành 12 tuyến. Riêng tuyến Nguyễn An Ninh nối dài được khởi công từ tháng 3.2021 nhưng đã phải gia hạn tiến độ thi công đến 3 lần, thời hạn hợp đồng hiện kéo dài đến ngày 30.8.2026.

Nguyên nhân chính khiến dự án đình trệ là vướng giải phóng mặt bằng đối với 6 hộ dân xây dựng nhà trên phần đất do nhà nước quản lý. Theo hồ sơ thiết kế, tim đường hiện nằm ngay vị trí các căn nhà này nên chưa thể triển khai các hạng mục thoát nước, hào kỹ thuật, nền mặt đường, cây xanh, điện chiếu sáng và hệ thống an toàn giao thông.

Ban quản lý cho biết tuyến đường hiện đã thi công đạt hơn 90% khối lượng, chỉ còn khoảng 100 m chưa thể hoàn thiện do chưa có mặt bằng. Đơn vị này cũng cảnh báo tình trạng thi công kéo dài nhiều năm đang trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống người dân, đặc biệt khi mùa mưa cận kề. Nhiều vị trí mặt đường xuất hiện "ổ gà", "ổ voi", khi mưa xuống bị nước ngập che lấp, rất dễ gây tai nạn.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Ban quản lý đã đề nghị UBND P.Long Hương sớm phê duyệt phương án bồi thường bổ sung nhằm tạo sự đồng thuận cho người dân bàn giao mặt bằng. Trường hợp các hộ dân vẫn không chấp thuận sau khi đã được phê duyệt phương án hỗ trợ, Ban quản lý kiến nghị địa phương hoàn tất thủ tục cưỡng chế trước tháng 6.2026 để có thể triển khai thi công hoàn thiện tuyến đường.

Theo biên bản làm việc ngày 20.8.2025 giữa đoàn thanh tra TP.HCM cùng các đơn vị liên quan, UBND P.Long Hương cam kết sẽ bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý trước ngày 30.9.2025. Sau đó, địa phương tiếp tục phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan xây dựng tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên đến nay, đoạn đường chỉ hơn 100 m vẫn chưa thể hoàn thiện, trong khi người dân tiếp tục phải sống chung với bụi bặm, ô nhiễm và nguy cơ mất an toàn giao thông.