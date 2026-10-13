Chiều 13.10, thượng tá Trần Quốc Ánh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một người đàn ông tử vong khi đang thả lưới đánh cá trên sông Trường Giang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Trần Đạo (65 tuổi, ở thôn Sâm Linh, xã Núi Thành) đang thả lưới đánh cá trên sông Trường Giang thì bất ngờ bị sét đánh, rơi xuống sông và tử vong.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng tại chỗ nhanh chóng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Chỉ trong 5 ngày xảy ra 2 vụ sét đánh trên sông Trường Giang, 2 người tử vong ẢNH: CTV

Thượng tá Trần Quốc Ánh cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này có mưa lớn kèm sấm sét. Ông Đạo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, 2 vợ chồng không có con, nhiều năm nay nương tựa vào nhau.

Theo thượng tá Trần Quốc Ánh, trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương thường xuyên tuyên truyền, thông báo, cảnh báo đến các thôn, tổ dân phố; đồng thời vận động người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế đi lại và hoạt động ngoài trời khi có mưa giông, sấm sét.

Thượng tá Trần Quốc Ánh nhận định thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường, sấm sét vẫn thường xuyên xuất hiện trong tháng 10, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, nhất là những người hoạt động trên sông nước.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9.10, anh Đỗ Văn Phương (42 tuổi, ở thôn Hiệp Thành, xã Núi Thành) cùng vợ là chị T.T.D (42 tuổi) chèo ghe đánh cá trên sông Trường Giang, đoạn gần cầu Tam Giang, thuộc xã Núi Thành.

Trong lúc 2 vợ chồng đang đánh cá, sét bất ngờ đánh trúng ghe khiến anh Phương rơi xuống sông và mất tích. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này có mưa giông, sấm sét.

Nghe tiếng sét đánh, người vợ ngồi phía trước ghe quay lại thì phát hiện chồng rơi xuống nước rồi chìm dần.

Đến sáng 11.10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Phương tại đoạn sông gần đường 129, ngang vịnh An Hòa, xã Núi Thành, cách vị trí bị sét đánh khoảng 50 m.