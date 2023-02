5 người bị ngộ độc rượu: Nghi rượu ngâm với loài cây có độc

Ngày 15.2, thông tin từ Khoa Chống độc (Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An) cho biết 5 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi uống rượu ở xã Quỳnh Thạch (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn đang được điều trị tại khoa này.

Trong đó, có 3 bệnh nhân tiến triển tốt, riêng 2 bệnh nhân N.V.S (54 tuổi) và V.V.H (46 tuổi) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu liên tục.

Cơ quan chức năng lấy thông tin từ các bệnh nhân đã tỉnh, để điều tra nguyên nhân gây ngộ độc C.T.V

Theo nhận định ban đầu của các bác sĩ điều trị, các bệnh nhân không phải ngộ độc Ethanol hay Methanol mà liên quan đến độc chất có trong rượu ngâm.



Theo kết quả kiểm tra ban đầu của Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An, trong 4 mẫu thức ăn thu thập được gồm bánh kẹo, cam, bánh đa khô và cá chỉ vàng khô nướng, các bệnh nhân đã tỉnh cho biết cả 5 người khi uống rượu đều chưa ăn cam và bánh kẹo.

Trong các mẫu rượu đoàn kiểm tra thu thập được, có 1 mẫu rượu do 1 người trong nhóm mang đến để uống, có dấu hiệu khả nghi gây độc. Loại rượu này ngâm cách đây 3 - 4 năm với thân cây đã chặt nhỏ, phơi khô của đồng bào thiểu số ở một tỉnh phía bắc. Mỗi người mới uống 1 chén nhỏ loại rượu này và chỉ sau khi uống ít phút, những người uống xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, tím tái, co giật, kích thích, sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã gửi các mẫu kiểm nghiệm đến Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều tối 13.2, 5 người đàn ông ở xã Quỳnh Thạch (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) uống rượu sau khi lao động và bị ngộ độc nặng, khiến cả 5 người phải nhập viện cấp cứu. Bữa ăn gồm có rượu, cá khô, bánh đa, cam và bánh kẹo. Trong đó, các món ăn cá khô, bánh đa, bánh kẹo và cam đã có người sử dụng trước đó nhưng không có gì bất thường.