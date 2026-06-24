5 nhiệm vụ đột phá để xây dựng thế hệ thanh niên có tri thức sâu rộng

Sau lễ khai mạc, sáng 24.6, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII có sự tham dự của gần 800 đại biểu đã làm việc phiên thứ nhất. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 16 anh, chị; Ban Thư ký đại hội 3 anh, chị; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 15 anh, chị.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, khẳng định Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội có khẩu hành động: Bản lĩnh tự cường, Tiên phong sáng tạo, Khát vọng cống hiến, Làm chủ tương lai.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031; thảo luận, cho ý kiến về Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung; bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại phiên làm việc thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị của đại hội, có tiêu đề: "Tự hào, vững tin theo Đảng; Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Theo anh Nguyễn Minh Triết, tiêu đề được lựa chọn nhằm thể hiện rõ niềm tự hào, sự tin tưởng tuyệt đối của tuổi trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, các cụm từ "chung sức, đồng lòng, tiến mạnh" được kế thừa từ báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đại biểu biểu quyết bầu đoàn chủ tịch điều hành đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự thảo đánh giá mảng công tác của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII; kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu, các chương trình, đề án trọng điểm của nhiệm kỳ; những điểm còn hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành T.Ư đã xây dựng 6 báo cáo chuyên đề kèm theo dự thảo báo cáo chính trị để làm tài liệu tham khảo cho đại biểu của đại hội.

Xây dựng thanh niên thành những công dân toàn cầu

Cũng theo anh Nguyễn Minh Triết, dự thảo báo cáo được xây dựng bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ nhất; các nghị quyết trụ cột của Đảng, Nhà nước được ban hành. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trình bày dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

Báo cáo xác định rõ những nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031. Mục tiêu cụ thể là xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, có bản lĩnh, hoài bão, đạo đức tốt, có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; trở thành những công dân toàn cầu, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung, phương pháp hoạt động của Đoàn gắn với mục tiêu phát triển của đất nước.

Phong trào thanh niên trở thành môi trường để thanh thiếu nhi trưởng thành về lý tưởng, đạo đức, năng lực và trách nhiệm; là nơi phát hiện những nhân tố tiêu biểu, mô hình hay và cách làm hiệu quả.

Phát huy tinh thần cống hiến, vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; bảo vệ nền tá̉ng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia phòng, chống và giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu niên.

Khẩu hiệu của đại hội gồm 4 thành tố, phản ánh 4 đặc trưng của thanh niên và yêu cầu đối với thanh niên trong kỷ nguyên mới, bám sát phương châm hành động Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra cho thanh niên trong bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước".

13 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ đột phá

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, báo cáo xây dựng hệ thống 13 chỉ tiêu trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm tới, đảm bảo dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện, được xây dựng trên cơ sở triển khai cụ thể hóa luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

5 nhiệm vụ đột phá gồm: đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới; hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gắn với phát triển kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng và thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ Đoàn; nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn xã, phường và đặc thù. Nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp.

Tiếp tục triển khai 7 đề án, chương trình trọng điểm Trong 5 năm tới, đại hội xác định công tác Đoàn tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành, gồm: Chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030. Đề án phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030. Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030. Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030. Chương trình nâng cao năng lực quản lý, điều phối các hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2022 - 2030. Đề án bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030.



