5 nhiệm vụ ưu tiên của quyền Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng

Chia sẻ sau khi nhận nhiệm vụ ở cương vị mới ngày 22.12, quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng bày tỏ, đây là vinh dự lớn, là trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, trước sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng ẢNH: BCT

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho rằng, Bộ Công thương được giao quản lý nhà nước trên phạm vi rộng lớn, đa ngành từ năng lượng đến các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, xúc tiến thương mại trong nước, xuất khẩu, thương mại biên giới, logistics, thương mại điện tử, kinh tế số, hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.

Bộ Công thương có trách nhiệm tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ trong các quyết sách điều hành, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối của nền kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, vừa tạo dựng các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế.

Ông Lê Mạnh Hùng làm quyền Bộ trưởng Bộ Công thương

Theo đó, quyền Bộ trưởng Bộ Công thương chia sẻ về 5 nhiệm vụ ưu tiên trong thời gian tới:

Nhiệm vụ đầu tiên và trước hết là cùng tập thể Bộ Công thương nghiêm túc triển khai đường lối của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các nghị quyết trụ cột chiến lược để xây dựng ngành vững mạnh, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng phát triển của đất nước.

Bộ Công thương sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chiến lược, quy hoạch và cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, có khả năng dự báo cao cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Bộ Công thương tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gắn với chuyển dịch năng lượng, từng bước hình thành hệ sinh thái năng lượng hiện đại, an toàn, bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển trong dài hạn của đất nước.

Bộ sẽ tập trung phát triển công nghiệp và thương mại trong nước theo hướng hiện đại, hội nhập lấy doanh nghiệp làm trung tâm và thị trường làm động lực để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Bộ tiếp tục chú trọng đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế chủ động, tích cực, thực chất, hiệu quả triển khai mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tạo động lực cho phát triển ngành công thương.

Ngành công thương tập trung triển khai "6 tiên phong"

Phát biểu tại lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia (Petrovietnam) làm quyền Bộ trưởng Bộ Công thương thay ông Nguyễn Hồng Diên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Công thương là bộ đa ngành, đa lĩnh vực, đóng vai trò "trụ cột" của nền kinh tế, tiên phong dẫn dắt phát triển nền công nghiệp, thương mại, dịch vụ của đất nước. Trong thời gian tới, yêu cầu và sứ mệnh đặt ra với ngành công thương rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị quyền Bộ trưởng Bộ Công thương tiếp tục học hỏi, kế thừa, phát huy hơn nữa kinh nghiệm, thành quả các thế hệ đi trước, phát huy đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể lãnh đạo bộ tập trung triển khai thực hiện "6 tiên phong" đối với ngành công thương gồm: Tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiên phong phát triển nhanh, bền vững, số hóa, xanh hóa; tiên phong trong đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; tiên phong trong tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tuyên chiến với hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa; tiên phong xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh; tiên phong trong phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, có hơn 27 năm công tác, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh, tầm nhìn, tư duy đột phá và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong công tác quản lý nhà nước và điều hành doanh nghiệp, ông Lê Mạnh Hùng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, bề dày kinh nghiệm góp phần đưa ngành công thương phát triển nhanh, bền vững, tăng trưởng 2 con số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước trong giai đoạn mới.