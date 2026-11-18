Cụ thể, Đức, Đan Mạch, Áo, Hy Lạp và Hà Lan ngày 16.11 đã công bố kế hoạch thành lập một trung tâm trục xuất người di cư bị từ chối ở Rwanda. Đây sẽ là cơ sở đầu tiên thuộc dạng này ở ngoài Liên minh châu Âu (EU), theo AFP.

Những người di cư vượt qua eo biển Manche phía bắc nước Pháp ngày 10.8 Ảnh: AFP

Kế hoạch gây tranh cãi

AFP dẫn một số nguồn tin ngoại giao tiết lộ rằng trung tâm ở Rwanda ban đầu sẽ được vận hành thí điểm, tiếp nhận khoảng 100 người, với mỗi quốc gia trong số 5 nước sẽ gửi khoảng 20 người di cư. "Nếu việc trở về quê hương là không thể, thì trong tương lai, những người không có quyền cư trú sẽ bị đưa đến một quốc gia thứ ba như Rwanda", Thủ tướng Áo Christian Stocker phát biểu sau cuộc họp của 5 quốc gia trên tại Vienna (Áo).

Phát biểu cùng với ông Stocker, Bộ trưởng Nội vụ Rwanda Vincent Biruta khẳng định kế hoạch này sẽ mang lại "cơ hội thứ hai cho những người không còn quyền ở lại quốc gia đối tác". Chính quyền Rwanda còn khẳng định trung tâm này sẽ không phải là một cơ sở giam giữ, và dự định đặt tên là "Trung tâm chào đón" để nhấn mạnh khả năng một số người di cư có thể ở lại và làm việc.

Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, một trong những người ủng hộ chính sách nhập cư mạnh mẽ nhất ở châu Âu, đã chỉ trích kế hoạch lập một trung tâm trục xuất người di cư bị từ chối ở Rwanda. "Tôi không thấy bất kỳ tương lai hay tính nhân đạo nào trong đó. Đó không phải là giải pháp", ông Sanchez phát biểu với Đài truyền hình Telecinco.

Nữ nghị sĩ đảng Xanh của Pháp Mélissa Camara cũng lên án thỏa thuận giữa 5 quốc gia EU và Rwanda là "một thỏa thuận đáng hổ thẹn" và "một thất bại đạo đức nghiêm trọng". Bà nói: "Theo thỏa thuận này, người dân sẽ bị trục xuất hàng ngàn km ra khỏi EU, mà không có bất kỳ đảm bảo nào về việc tuân thủ các quyền của họ".

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt lập luận rằng kế hoạch mới sẽ được thực hiện "phù hợp với nhân quyền" và "phù hợp với luật pháp châu Âu và Đức". Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Markus Lammert cho hay EU đã "theo dõi sát sao công tác chuẩn bị của 5 quốc gia thành viên cho trung tâm hồi hương này".

"Thay đổi mạnh nhất"

Kế hoạch lập trung tâm dành cho người di cư bị từ chối ở Rwanda được công bố hơn một tháng sau khi Hội đồng Liên minh châu Âu thông qua các quy định mới về việc hồi hương đối với những người không có quyền cư trú tại EU. Đây được xem là bộ quy định về di cư nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay và là sự thay đổi mạnh mẽ nhất trong chính sách di cư của EU trong nhiều thập niên qua, theo mạng truyền hình Euronews.

Các quy định mới đặt ra nghĩa vụ đối với những người không có quyền cư trú tại EU, và nêu rõ các thủ tục trên toàn EU để hồi hương đối tượng này, theo thông cáo báo chí được đăng trên trang web của Hội đồng Liên minh châu Âu. Bộ quy định mới cung cấp thêm công cụ cho các quốc gia thành viên để thực hiện việc hồi hương đối với đối tượng này, cũng như mở ra khả năng cho các quốc gia thành viên thiết lập các trung tâm hồi hương tại những quốc gia không thuộc EU.

Theo BBC dẫn số liệu từ Cơ quan Biên phòng và bảo vệ bờ biển châu Âu, trong 10 tháng năm 2026 có gần 110.000 vụ vượt biên trái phép vào EU, giảm 29% so với năm trước. Trong tháng 10, có khoảng 18.100 vụ vượt biên bị phát hiện, giảm khoảng 6% so với tháng 10.2025 nhưng tăng 22% so với tháng 9.2026, chủ yếu là do số lượng người trên tuyến đường Tây Phi đến quần đảo Canary tăng mạnh.