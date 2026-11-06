EU đồng hành cùng Đắk Lắk phát triển chuỗi giá trị cà phê bền vững

Ngày 6.11, tại Buôn Ma Thuột, CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với chính quyền tỉnh Đắk Lắk và các đối tác chính thức khởi động dự án SustainCoffee - Cà phê bền vững, nâng tầm trách nhiệm.
Đây là dự án do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ, hướng đến thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong chuỗi giá trị cà phê Việt Nam.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh hiện có hơn 210.000 ha cà phê, sản lượng đạt trên 580.000 tấn/năm, là một trong những vùng sản xuất cà phê trọng điểm của cả nước.
Ngành cà phê đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 300.000 người trực tiếp sản xuất và gần 200.000 lao động gián tiếp liên quan đến cây cà phê. Tuy nhiên, sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh vẫn chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ. Gần 90% diện tích cà phê do các hộ nông dân quản lý, với quy mô từ 1 - 2 ha/hộ. Trong khi đó, chỉ hơn 10% diện tích do các công ty quản lý. Ngành cà phê địa phương cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là biến đổi khí hậu, tình trạng hạn hán kéo dài và thiếu nước tưới trong mùa khô.
Theo ông Gonzalo Serrano de la Rosa, Phó trưởng ban Hợp tác, Phái đoàn EU tại Việt Nam: Thông qua dự án SustainCoffee, EU hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà sản xuất cà phê Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng tính minh bạch và tham gia hiệu quả hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu có trách nhiệm.
Tại chương trình, các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, hợp tác xã cà phê; tăng cường phối hợp giữa khu vực công và tư nhân, đồng thời đầu tư những giải pháp phù hợp với điều kiện từng địa phương. Việc triển khai cần bảo đảm hài hòa giữa trách nhiệm bảo vệ môi trường và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Thông tin từ dự án, SustainCoffee dự kiến hỗ trợ trực tiếp hơn 400 doanh nghiệp và hợp tác xã trong chuỗi giá trị cà phê. Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng mang lại lợi ích gián tiếp cho khoảng 1,4 triệu nông dân và người lao động trong chuỗi cung ứng.
Gia Lai giới thiệu cà phê đặc sản, sản phẩm OCOP
Sáng 6.11, tại khu vực trưng bày đường Anh Hùng Núp (phường Pleiku), Sở Công thương tỉnh Gia Lai khai trương triển lãm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tôn vinh cà phê Gia Lai nhân Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026.
Triển lãm có khoảng 40 gian hàng OCOP của Gia Lai, 12 gian hàng đến từ các tỉnh, thành phố và 14 gian hàng trải nghiệm cà phê đặc sản. Điểm nhấn là hoạt động trình diễn rang xay, pha chế và thưởng thức cà phê với sự tham gia của nghệ nhân, người trồng cà phê và doanh nghiệp.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết tỉnh có nhiều lợi thế phát triển cà phê, đặc biệt là cà phê đặc sản. Gia Lai đang thúc đẩy liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, từng bước hình thành hệ sinh thái từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Tỉnh cũng định hướng khai thác các giá trị văn hóa, câu chuyện và bản sắc cà phê, phát triển thêm sản phẩm đồ uống, ẩm thực và dịch vụ trải nghiệm phục vụ người dân, du khách.
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