EU đồng hành cùng Đắk Lắk phát triển chuỗi giá trị cà phê bền vững

Ngày 6.11, tại Buôn Ma Thuột, CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với chính quyền tỉnh Đắk Lắk và các đối tác chính thức khởi động dự án SustainCoffee - Cà phê bền vững, nâng tầm trách nhiệm.

Đây là dự án do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ, hướng đến thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong chuỗi giá trị cà phê Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh hiện có hơn 210.000 ha cà phê, sản lượng đạt trên 580.000 tấn/năm, là một trong những vùng sản xuất cà phê trọng điểm của cả nước.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại chương trình ẢNH: CTV

Ngành cà phê đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 300.000 người trực tiếp sản xuất và gần 200.000 lao động gián tiếp liên quan đến cây cà phê. Tuy nhiên, sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh vẫn chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ. Gần 90% diện tích cà phê do các hộ nông dân quản lý, với quy mô từ 1 - 2 ha/hộ. Trong khi đó, chỉ hơn 10% diện tích do các công ty quản lý. Ngành cà phê địa phương cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là biến đổi khí hậu, tình trạng hạn hán kéo dài và thiếu nước tưới trong mùa khô.

Theo ông Gonzalo Serrano de la Rosa, Phó trưởng ban Hợp tác, Phái đoàn EU tại Việt Nam: Thông qua dự án SustainCoffee, EU hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà sản xuất cà phê Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng tính minh bạch và tham gia hiệu quả hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu có trách nhiệm.

Đắk Lắk có nhiều sản phẩm cà phê đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường ẢNH: HỮU TÚ

Tại chương trình, các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, hợp tác xã cà phê; tăng cường phối hợp giữa khu vực công và tư nhân, đồng thời đầu tư những giải pháp phù hợp với điều kiện từng địa phương. Việc triển khai cần bảo đảm hài hòa giữa trách nhiệm bảo vệ môi trường và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thông tin từ dự án, SustainCoffee dự kiến hỗ trợ trực tiếp hơn 400 doanh nghiệp và hợp tác xã trong chuỗi giá trị cà phê. Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng mang lại lợi ích gián tiếp cho khoảng 1,4 triệu nông dân và người lao động trong chuỗi cung ứng.