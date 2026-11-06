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    Đắk Lắk thu hút hơn 4.000 tỉ đồng vào các dự án chăn nuôi

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Hơn 4.000 tỉ đồng vốn đăng ký đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi đang góp phần thúc đẩy Đắk Lắk chuyển dịch sang mô hình trang trại tập trung, công nghệ cao.

    Ngày 6.11, tại Buôn Ma Thuột, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn đàn phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững gắn với bảo vệ môi trường khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên.

    Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2026, ngành chăn nuôi địa phương chuyển dịch mạnh từ phương thức nhỏ lẻ, truyền thống sang chăn nuôi trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao và từng bước hình thành các chuỗi giá trị khép kín.

    Đắk Lắk thu hút hơn 4.000 tỉ đồng vào các dự án chăn nuôi- Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại diễn đàn

    ẢNH: CTV

    Theo ông Văn, tính đến cuối tháng 10, tổng đàn vật nuôi chính trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 23 triệu con. Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 30.905 tấn, trứng hơn 66 triệu quả...

    Đáng chú ý, Đắk Lắk đang trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Toàn tỉnh hiện có 66 dự án chăn nuôi được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó, 30 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động ổn định, với tổng diện tích sử dụng đất hơn 1.354 ha và tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4.000 tỉ đồng.

    Diễn đàn tập trung đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi tại khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên, nhận diện những khó khăn trong xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Các đại biểu cũng trao đổi, đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững; kết nối nhu cầu của cơ sở sản xuất với chính sách quản lý, tiến bộ kỹ thuật và công nghệ xử lý môi trường.

    Đắk Lắk thu hút hơn 4.000 tỉ đồng vào các dự án chăn nuôi- Ảnh 2.

    Một trang trại chăn nuôi ở xã Ea Knốp (Đắk Lắk)

    ẢNH: CTV

    Việc tổ chức diễn đàn xuất phát từ thực tế Nam Trung bộ và Tây nguyên đang thu hút nhiều dự án chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, từng bước hình thành vùng chăn nuôi quy mô lớn của cả nước.

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    Chăn nuôi Công nghệ cao nông nghiệp công nghệ cao Bảo vệ môi trường Đắk Lắk

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