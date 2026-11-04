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    Viện KSND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị xử lý vụ lấn chiếm đất hồ Lắk

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Viện KSND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị kiểm tra, xử lý dấu hiệu lấn chiếm đất, xây dựng trái phép tại nhà hàng H.T ở danh lam thắng cảnh quốc gia hồ Lắk.

    Ngày 4.11, UBND xã Liên Sơn Lắk (Đắk Lắk) cho biết đã nhận được kiến nghị của Viện KSND tỉnh về việc kiểm tra, xác minh và xử lý dấu hiệu lấn chiếm đất, xây dựng trái phép tại nhà hàng H.T ở danh lam thắng cảnh quốc gia hồ Lắk.

    UBND xã Liên Sơn Lắk đã giao các phòng chuyên môn rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan, tổng hợp báo cáo Viện KSND tỉnh để phục vụ việc xem xét, bảo vệ lợi ích công.

    Xem xét khởi kiện nhà hàng lấn chiếm danh thắng quốc gia hồ Lắk - Ảnh 1.

    Khu vực nhà hàng H.T xây dựng bến thuyền không phép tại hồ Lắk (Đắk Lắk)

    ẢNH: CTV

    Theo thông tin từ địa phương, vụ việc kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Sau khi thực hiện sáp nhập, chính quyền xã chưa tiếp nhận đầy đủ hồ sơ liên quan do chính quyền cấp huyện cũ bàn giao.

    Trước đó, nhà hàng H.T bị xác định có hành vi lấn chiếm khoảng 800 m² đất hồ Lắk và tự ý xây dựng trái phép. Vi phạm được phát hiện từ năm 2013, chính quyền đã xử phạt hành chính 2 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt, chủ công trình vẫn tiếp tục cơi nới.

    Ngoài dấu hiệu lấn chiếm đất, nhà hàng này còn tự ý xây dựng bến thuyền không phép để phục vụ hoạt động tham quan của du khách.

    Vừa qua, UBND xã Liên Sơn Lắk phối hợp Viện KSND khu vực 6 yêu cầu chủ nhà hàng tháo dỡ toàn bộ bến thuyền, di dời các phương tiện thủy hoạt động không đúng quy định. Tuy nhiên, theo ghi nhận, khu vực bến thuyền xây dựng trái phép tại hành lang hồ Lắk vẫn chưa được tháo dỡ, nhiều thuyền vẫn neo đậu tại đây.

    Đối với khu vực bến thuyền, địa phương cho biết vị trí này nằm trong quy hoạch. Thời gian tới, UBND xã Liên Sơn Lắk sẽ thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ, xây dựng phương án đấu thầu để khai thác khu vực theo hướng hiệu quả, đúng quy định.

    Theo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, trường hợp UBND xã Liên Sơn Lắk đã xác định rõ hành vi xâm hại lợi ích công, xâm phạm danh lam thắng cảnh quốc gia hồ Lắk, làm rõ hậu quả và triển khai các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật nhưng không đạt hiệu quả, Viện KSND tỉnh sẽ đề nghị phối hợp, cung cấp tài liệu, chứng cứ để xem xét khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích công theo quy định.

    Hồ Lắk được xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp quốc gia theo quyết định ngày 11.5.1993 của Bộ trưởng Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT-DL). UBND tỉnh Đắk Lắk giao UBND xã Liên Sơn Lắk quản lý, bảo vệ danh thắng này.

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