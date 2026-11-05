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    Huỳnh Lập từng phá sản khi mở quán cà phê

    Minh Hy
    Minh Hy

    Trước khi trở thành cái tên được nhiều người săn đón, Huỳnh Lập từng có thời gian chật vật tìm kiếm chỗ đứng nghề. Anh cũng tập tành kinh doanh quán cà phê để có thêm thu nhập và có nơi biểu diễn. Tuy nhiên, điều này tạo cho nam diễn viên áp lực lớn.

    Cha mẹ từng không ủng hộ Huỳnh Lập theo nghệ thuật

    Đến với chương trình The Khang Show, Huỳnh Lập dành thời gian tâm sự về hành trình làm nghệ thuật của mình. Từ diễn viên trong nhóm kịch đến đạo diễn phim trăm tỉ, Huỳnh Lập khẳng định bản thân nỗ lực rất nhiều để đạt được thành công như hiện tại. Theo nam diễn viên, cha mẹ từng không đồng ý cho con trai theo nghệ thuật vì cho rằng đây là nghề bấp bênh. Tuy nhiên, sau thời gian theo dõi quá trình làm nghề, cha mẹ của Huỳnh Lập thấu hiểu và hoàn toàn ủng hộ anh.

    Huỳnh Lập từng phá sản khi mở quán phê - Ảnh 1.

    Huỳnh Lập từng tập tành kinh doanh từ thời sinh viên

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW

    Mặc dù gặt hái được thành công nhất định, Huỳnh Lập vẫn không chắc chắn mình có thể làm nghề được bao lâu. Vì vậy, anh suy nghĩ đến việc kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Trước đó, đạo diễn Nghỉ hè sợ nghỉ hưu cũng từng phá sản khi mở quán cà phê.

    "Trước lúc bán vòng đá phong thủy, tôi có kinh nghiệm kinh doanh rồi, đó là mở quán cà phê. Khi đó, tôi có nhóm kịch cà phê Tía lia, mỗi lần diễn là phải thuê địa điểm nên tôi nghĩ tại sao mình không tự mở quán. Thời điểm đó mình không có tiền vì còn là sinh viên nên chọn sử dụng đồ tái chế và đặt tên quán là Vựa ve chai. Khi vào quán, mọi người thấy tôi tận dụng những cái ca, ly nhựa để làm đồ trang trí, cả cái bàn cũng tái chế từ cánh cửa. 

    Tuy nhiên, có nhiều người hiểu lầm và gọi đến quán của tôi để thu mua ve chai. Tôi mở quán cà phê nhưng lại chọn vị trí trong hẻm, không có khách vãng lai nên cuối tuần đều phải nhắn tin gọi bạn bè qua xem mình diễn và uống cà phê. Tôi áp lực kinh khủng. Sau mấy tháng kinh doanh, ngày quán cà phê phá sản là ngày tôi nở nụ cười thanh thản, nhẹ nhàng vô cùng. Tôi nhớ lúc đó mình đầu tư khoảng 100 triệu đồng và đó là quãng thời gian kinh khủng", Huỳnh Lập chia sẻ.

    Huỳnh Lập từng phá sản khi mở quán phê - Ảnh 2.

    Huỳnh Lập chưa từng mất cơ hội vì chiều cao khiêm tốn

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW

    Từ thất bại đó, Huỳnh Lập rút ra bài học "xương máu" trong kinh doanh và có chiến lược phù hợp khi mở cửa hàng đá phong thủy. Hiện tại, nam đạo diễn sở hữu khoảng 7 chi nhánh và sản phẩm vẫn được nhiều người ủng hộ.

    Nhắc về chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Huỳnh Lập cho biết đây là hành trình đáng nhớ. Vì anh có thêm sự kết nối với những nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc. Đối với đạo diễn 33 tuổi, mỗi anh tài trong chương trình đều có màu sắc đặc biệt riêng và từ đó họ kết hợp lại với nhau để tạo nên tiết mục hấp dẫn cho khán giả. Bên cạnh đó, Huỳnh Lập khẳng định chưa bao giờ tự ti về chiều cao của mình.

    "Tôi chưa bao giờ mất cơ hội vì chiều cao. Lúc vào TP.HCM, tôi không thi được vào khoa diễn viên vì lúc đó tiêu chuẩn là 1,65 m trở lên. Tôi lại không đủ chiều cao nên thi sang khoa đạo diễn và tôi nghĩ đó không phải vuột mất cơ hội mà mình đi tìm cơ hội phù hợp hơn. Nếu năm đó, tôi thi đậu vào khoa diễn viên thì chắc gì bây giờ tôi làm được đạo diễn", anh chia sẻ.

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