Trực thăng của EU rơi tại Bosnia và Herzegovina, 15 người gặp nạn

Lực lượng gìn giữ hòa bình của EU (EUFOR) ngày 29.10 thông báo một chiếc trực thăng CH-47 Chinook của Ý đã rơi trong một buổi huấn luyện định kỳ tại khu vực gần thị trấn Brcko, miền bắc Bosnia và Herzegovina, theo AP.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng tại Bosnia và Herzegovina ngày 29.10 ẢNH: REUTERS

Bộ Quốc phòng Ý cho biết có tổng cộng 15 người trên chiếc trực thăng. Vụ tai nạn làm 4 người trên trực thăng thiệt mạng và 11 người khác bị thương, theo thông báo từ lực lượng này.

Theo Bộ Quốc phòng Ý, hai trong số những người thiệt mạng là thành viên của quân đội Ý và hai người còn lại thuộc Quân đoàn Tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ Ý.

EUFOR cho biết những người bị thương đang trong tình trạng ổn định và được chăm sóc y tế.

Cổng thông tin điện tử Klix đã đăng tải hình ảnh các mảnh vỡ, cho thấy chiếc trực thăng gần như bị phá hủy hoàn toàn trên một bãi cỏ.

Chiếc trực thăng gặp nạn thuộc quân đội Ý, đang tham gia sứ mệnh của EU tại Bosnia và Herzegovina ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto gửi lời chia buồn, nhấn mạnh rằng "không có từ ngữ nào đủ sức xoa dịu sự mất mát to lớn này", theo Reuters. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng bày tỏ lời chia buồn và viết trên mạng xã hội: "Tôi xin chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân, gia đình của họ và tất cả những người đang trải qua những giờ phút đau thương trong sứ mệnh thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực".

EUFOR cho biết một cuộc điều tra "thấu đáo và toàn diện" đang được tiến hành và các thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố sau. Lực lượng này cũng khẳng định "không có cơ sở hạ tầng, tài sản hay phương tiện dân sự nào bị hư hại, và không có thường dân nào bị thương".

Với quân số 1.200 binh sĩ, EUFOR đã tiếp quản nhiệm vụ từ NATO vào năm 2004 nhằm hỗ trợ duy trì an ninh và giám sát các điều khoản quân sự trong thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc chiến giai đoạn 1992-1995. Lực lượng này hoạt động theo ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.