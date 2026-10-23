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    Chiến lược 'Láng giềng phương bắc' của EU

    PHẠM LỮ
    PHẠM LỮ
    EU vừa công bố chiến lược Bắc Cực mới mang tên "Láng giềng phương bắc", chuyển trọng tâm từ môi trường và phát triển bền vững sang an ninh và lợi ích chiến lược.

    Như vậy, Bắc Cực đã trở thành phép thử đối với mục tiêu tự chủ chiến lược của EU. Chiến lược mới tập trung vào bảo vệ hạ tầng trọng yếu, giám sát hàng hải, phát triển năng lực tàu phá băng và bảo đảm an toàn các tuyến cáp ngầm, tăng khả năng tiếp cận khoáng sản chiến lược, phát triển năng lượng sạch và mở rộng kết nối với Greenland. 

    Chiến lược mới cập nhật một chiến lược EU đã có từ trước đó đối với Bắc Cực. Sự điều chỉnh này xuất phát từ những biến động tại Bắc Cực. Nga và Mỹ đều coi khu vực này là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, năng lượng và hàng hải, trong khi Trung Quốc tìm cách mở rộng vai trò kinh tế và chiến lược. Băng tan mở ra cơ hội tiếp cận tài nguyên và tuyến vận tải mới, nhưng cũng làm gia tăng cạnh tranh chiến lược.

    Chiến lược 'Láng giềng phương bắc' của EU- Ảnh 1.

    Hình ảnh bên ngoài trụ sở EU ở Brussels hồi năm 2025

    Ảnh: Reuters

    Mục tiêu của EU là giảm lệ thuộc vào Mỹ về an ninh, tự đảm bảo cung ứng khoáng sản, cáp truyền và dữ liệu liên quan đến Bắc Cực, đóng vai trò trong luật chơi ở Bắc Cực, tăng cường bảo vệ hạ tầng và nâng cao khả năng tự chủ chiến lược. Chiến lược "Láng giềng phương Bắc" đồng thời tạo khuôn khổ tập hợp các đối tác cùng chí hướng, thúc đẩy dự án chung và gia tăng tiếng nói của EU.

    Chiến lược mới cho thấy EU muốn có vai trò trong cuộc chơi định hình tương lai Bắc Cực. Để đạt mục tiêu này, EU phải thể hiện khả năng biến cam kết chính trị thành năng lực hành động, cân bằng giữa cạnh tranh và hợp tác với các đối tác khác.

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