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    Luận thuyết ứng phó giả định của NATO

    PHẠM LỮ
    PHẠM LỮ

    NATO vừa đưa ra "Theory of Victory" (Luận thuyết chiến thắng), nhằm trả lời câu hỏi: "Nếu răn đe thất bại và chiến tranh với Nga xảy ra, liên minh sẽ chiến thắng bằng cách nào?".

    Luận thuyết này tập trung vào chặn đứng cuộc tiến công, làm suy giảm sức mạnh và phá vỡ năng lực tiếp tục chiến tranh của đối phương. Mục tiêu là khiến mọi tấn công nhằm vào NATO đều thất bại. Với luận thuyết này, NATO chuyển từ nhấn mạnh khả năng phòng thủ sang đánh bại đối phương nếu răn đe thất bại. Răn đe không chỉ dựa vào cái giá đối phương phải trả, mà còn là kịch bản ngăn đối phương đạt mục tiêu. Phòng thủ không chỉ nhằm giữ lãnh thổ, đẩy lùi tiến công, mà còn phải làm suy yếu năng lực chiến đấu của đối phương đến mức không thể tiếp tục cuộc chiến.

    NATO điều chỉnh chiến lược như vậy vì nhận thấy rằng chiến tranh cường độ cao ở châu Âu không còn là giả định xa vời.

    Luận thuyết ứng phó giả định của NATO - Ảnh 1.

    Tổng thư ký NATO Mark Rutte

    ảnh: reuters

    Tuy nhiên, điểm yếu cốt lõi của NATO là khoảng cách giữa sức mạnh quân sự tổng thể và khả năng chiến thắng trong cuộc chiến tranh cụ thể. Tính khả thi phụ thuộc vào 3 điều kiện. Thứ nhất, NATO phải chuyển hóa tiềm lực thành sức mạnh chiến đấu thực tế. Thứ hai, liên minh phải duy trì đoàn kết chính trị và phối hợp chỉ huy hiệu quả. Khác biệt về lợi ích, mức độ chấp nhận rủi ro và cam kết của Mỹ có thể cản trở hành động đồng bộ, nhất là khi thương vong và chi phí chiến tranh gia tăng. Thứ ba, NATO phải kiểm soát nguy cơ leo thang hạt nhân. Những đòn đánh nhằm vô hiệu hóa hệ thống chỉ huy và năng lực quân sự của Nga có thể bị Moscow coi là mối đe dọa chiến lược, đẩy xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Ba điều kiện vừa nêu ràng buộc lẫn nhau.

    NATO đưa ra học thuyết tác chiến mới. Nhưng câu hỏi về tính khả thi của nó hiện vẫn bị bỏ ngỏ.

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