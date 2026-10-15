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    Nhiều vấn đề, ít giải pháp

    PHẠM LỮ
    PHẠM LỮ
    Hội nghị thường niên năm nay của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) trong bối cảnh rất bất lợi cho kinh tế thế giới khiến cả 2 định chế này chỉ có thể đưa ra mức dự báo tăng trưởng toàn cầu 3 - 3,3% cho năm 2026.
    Nhiều vấn đề, ít giải pháp - Ảnh 1.

    Hội nghị thường niên năm nay của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) diễn ra ở Bangkok (Thái Lan)

    ảnh: REUTERS

    Báo cáo tại hội nghị nhìn nhận nền kinh tế thế giới vẫn thể hiện sức chống chịu nhất định, song đà tăng trưởng đang chậm lại đáng kể và tích tụ nhiều rủi ro.

    Những chương trình nghị sự là bảo đảm ổn định vĩ mô, tái cơ cấu nợ công cho các nền kinh tế nghèo, và huy động vốn tư nhân cho chuyển đổi xanh. Hội nghị dành nhiều thời gian để thảo luận tìm mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển mà không gây làn sóng sa thải. Không khó để nhận thấy chương trình nghị sự này vượt quá khả năng xử lý và tầm kiểm soát trực tiếp của IMF và WB. Các cú sốc giá năng lượng hay tình trạng đứt gãy thương mại không thể chữa lành bằng các khuyến nghị chính sách hay khoản vay kỹ thuật. Vấn đề nợ công dù được bàn thảo dồn dập nhưng vẫn bế tắc. Các giải pháp về AI hay tài chính xanh chủ yếu mang tính định hướng dài hạn, chưa thể tạo lực đỡ tức thì.

    Kết quả hội nghị đạt được thiếu vắng những cam kết tài chính đột phá hay cơ chế giải quyết nợ triệt để, khiến tác động lan tỏa tới triển vọng phục hồi ngắn hạn của kinh tế thế giới vẫn rất mờ nhạt. Qua đó, hội nghị cho thấy thực tế của quản trị tài chính toàn cầu là khi các công cụ truyền thống chỉ đóng vai trò "thuốc giảm đau" ngắn hạn, thì nền kinh tế - tài chính thế giới vẫn phải đối mặt với một chu kỳ bất định mà chưa có giải pháp đột phá.

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