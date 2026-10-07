Lắng chiến tranh, còn xung khắc

Gaza chịu hậu quả nặng nề nhất. Hạ tầng bị tàn phá trên diện rộng, hàng triệu người phải di dời, nền kinh tế suy sụp và nhu cầu tái thiết lên tới hàng chục tỉ USD. Gaza vẫn thiếu một mô hình quản trị và bảo đảm an ninh được các bên chấp nhận.

Israel cũng thay đổi sâu sắc. Cuộc chiến tranh phơi bày những điểm yếu chiến lược của Israel và làm cho Israel thêm cô độc trong khu vực và trên thế giới. Israel đã làm suy yếu đáng kể Hamas, nhưng chưa chuyển được ưu thế quân sự thành một giải pháp chính trị lâu dài.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu Ảnh: Reuters

Hamas chịu tổn thất nặng về lực lượng và cơ sở hạ tầng, nhưng chưa biến mất khỏi Gaza. Đây là nghịch lý quan trọng: sức mạnh quân sự có thể làm suy yếu một tổ chức, nhưng khó tự nó tạo ra lực lượng chính trị thay thế.

Xung đột Dải Gaza đã mở rộng thành một cuộc khủng hoảng an ninh Trung Đông và có liên quan đến cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel với Iran. Xung đột kéo theo Li Băng, Iran… và các lực lượng liên quan, buộc các nước Ả Rập, đặc biệt các nước vùng Vịnh, phải cân bằng giữa an ninh, quan hệ với Mỹ - Israel và các chương trình phát triển kinh tế. Palestine một lần nữa trở thành biến số trung tâm trong cấu trúc khu vực. Chiến tranh làm sâu sắc thêm phân cực quốc tế, làm nổi bật tranh luận về luật pháp quốc tế và bảo vệ dân thường, đồng thời cho thấy bất ổn Trung Đông có thể tác động trực tiếp tới thương mại, hàng hải và kinh tế thế giới.

Triển vọng cho Gaza phụ thuộc vào việc khoảng lặng quân sự có được chuyển thành một tiến trình chính trị hay không. Những vấn đề phải được giải quyết đồng thời là vai trò của Hamas và an ninh của Israel, vấn đề Nhà nước Palestine và cơ chế quản trị mới cho Gaza. Nếu không giải quyết được chúng thì xung khắc sẽ trở lại.