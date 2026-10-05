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    Thế giớiGóc nhìn

    G7 sắm vai cứu hỏa

    PHẠM LỮ
    PHẠM LỮ
    Nhóm G7 mới đây quyết định tung 100 triệu thùng dầu lửa và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược ra thị trường, nhằm phản ứng trước giá nhiên liệu tăng mạnh, nguồn cung diesel căng thẳng và những xáo trộn trên các tuyến hàng hải.

    Đằng sau quyết định mang danh nghĩa ổn định thị trường là cách xử lý cuộc khủng hoảng mà sức ép từ Mỹ đã buộc G7 phải hành động.

    Mục tiêu của G7 là bổ sung nguồn cung, hạ nhiệt giá nhiên liệu, giảm áp lực chi phí và ngăn các thành viên tự bảo vệ mình bằng hạn chế xuất khẩu. Nói cách khác, G7 dùng dự trữ để mua thời gian cho thị trường.

    G7 sắm vai cứu hỏa - Ảnh 1.

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu sau cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 ngày 2.10

    Ảnh: Reuters

    G7 vừa chủ định lại vừa buộc phải vậy do áp lực từ phía Mỹ. Các thành viên đều có lợi ích trực tiếp trong việc hạ giá nhiên liệu. Tổng thống Mỹ Donald Trump lại gây sức ép với ý định cấm xuất khẩu diesel của nước này nhằm buộc các đồng minh và đối tác phải mở kho dự trữ chiến lược.

    Quyết định trên của G7 có lợi cho ông Trump khi có thể tận dụng để quảng bá khả năng gây sức ép với đồng minh, buộc đồng minh và đối tác phải cùng gánh chi phí đối phó khủng hoảng. Ông Trump có thêm một thành quả trước bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, đồng thời đạt mục tiêu mà không cần cấm xuất khẩu dầu diesel vốn ẩn chứa tác động hai mặt có thể làm thị trường thêm căng thẳng và gây xung đột với đồng minh.

    Tuy nhiên, việc G7 gắn vấn đề năng lượng với yêu cầu khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz càng cho thấy năng lượng đã trở thành một bộ phận của cạnh tranh địa chính trị. Nhưng giới hạn là dự trữ chỉ bù đắp thiếu hụt trong ngắn hạn, không tạo ra nguồn cung lâu dài, dư địa ứng phó tiếp theo thu hẹp. Vì thế, G7 sắm vai cứu hỏa và mới chỉ tắt được ngọn lửa, chưa dập tắt được ổ lửa.

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