Giữa buộc phải và mong muốn

Trong bối cảnh xung đột Iran và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang đến gần, quyết định rút quân mang ý nghĩa chiến lược và chính trị đến mức câu hỏi được đặt ra là Washington buộc phải hay thực sự muốn rút?

Một lính Mỹ tại lễ bàn giao căn cứ quân sự Taji từ lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu sang lực lượng an ninh Iraq tháng 8.2020 Ảnh: Reuters

Năm 2024, hai nước đã thỏa thuận Mỹ từng bước rút hết quân đội khỏi Iraq. Nhưng năm 2026 xuất hiện hoàn cảnh mới. Cuộc xung đột Iran khiến các căn cứ và lực lượng Mỹ ở Iraq trở thành mục tiêu tấn công của Tehran và các lực lượng thân Iran. Vì thế, việc rút quân không chỉ là thực hiện cam kết cũ mà còn giúp Mỹ giảm nguy cơ tổn thất.

Với Tổng thống Mỹ Donald Trump, giảm số quân nhân bị thương vong và giảm nguy cơ Tehran tiếp tục kéo Washington vào những vòng leo thang mới phù hợp với chủ trương giảm sự hiện diện quân sự lâu dài của Mỹ ở Trung Đông và rất hữu dụng cho đảng Cộng hòa.

Cái giá Washington phải trả là mất đi một phần năng lực quân sự tại Iraq, đặc biệt về tình báo, trinh sát, phòng không và phản ứng nhanh. Baghdad thì phải tự gánh thêm trách nhiệm bảo đảm an ninh, trong khi các lực lượng vũ trang thân Iran vẫn là một nhân tố quan trọng trong cán cân quyền lực nội bộ Iraq.

Đối với Iran, việc Washington rút quân giúp Tehran loại bỏ một đối thủ quân sự trực tiếp ở Iraq, làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực. Iran tận lợi và Iraq bù lấp khoảng trống an ninh như thế nào là hai câu hỏi hiện chưa có câu trả lời.