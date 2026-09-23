Cách tiếp cận khác

Lập luận của ông Lee Jae Myung xuất phát từ một thực tế là sức ép và trừng phạt trong nhiều năm qua chưa ngăn được Bình Nhưỡng tiếp tục mở rộng năng lực hạt nhân và từ cảnh báo về nguy cơ Triều Tiên sau khi tích lũy đủ năng lực để bảo đảm an ninh cho mình có thể tìm cách xuất khẩu công nghệ hoặc vũ khí hạt nhân để thu lợi.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung Ảnh: Reuters

Ông Lee Jae Myung đặt lại câu hỏi về hiệu quả của chiến lược mà Mỹ và Hàn Quốc theo đuổi đến nay. Nếu tiếp tục đòi hỏi phi hạt nhân hóa hoàn toàn trước khi có bất kỳ nhượng bộ nào, trong khi Triều Tiên vẫn tiếp tục thúc đẩy chương trình hạt nhân thì khoảng cách giữa mục tiêu và khả năng thực hiện sẽ ngày càng lớn, cho nên trước mắt cần dành ưu tiên cho việc ngăn chặn Triều Tiên tăng cường chương trình hạt nhân.

Thực chất cách tiếp cận mới này là chuyển hướng từ "phi hạt nhân hóa trước hết" sang "hòa bình trước hết". Hàn Quốc vẫn giữ mục tiêu cuối cùng là bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân, nhưng không còn coi việc phi hạt nhân hóa ngay từ đầu là điều kiện để tiến hành đối thoại. Thỏa thuận đóng băng tạo ra lợi ích an ninh trước mắt, đồng thời mở ra khả năng dùng nhượng bộ để kéo Bình Nhưỡng vào một tiến trình dài hơn, đưa Mỹ và Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, đồng thời tạo không gian cho quan hệ liên Triều dịch chuyển khỏi đối đầu.

Mỹ chắc sẽ thận trọng, bởi đề xuất của ông Lee có thể giúp kiểm soát sự gia tăng của năng lực hạt nhân, nhưng cũng đặt ra câu hỏi liệu việc tạm thời chấp nhận kho vũ khí hiện có có vô tình trở thành sự thừa nhận trên thực tế Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân hay không.

Cho nên, đề xuất của Lee Jae Myung là thay đổi cách đi và lộ trình chứ không từ bỏ đích đến.