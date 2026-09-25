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    Thế giớiGóc nhìn

    Chỉ được, không thiệt

    PHẠM LỮ
    PHẠM LỮ

    Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới dự hội nghị cấp cao G20 tại Miami (Mỹ) vào tháng 12 tới có thể được nhìn dưới một phép tính khá đơn giản là ông Putin nhận lời mời thì ông Trump được nhiều còn nếu không thì cũng chẳng mất gì.

    Chiến sự Ukraine vẫn chưa có lối ra rõ ràng, trong khi các nỗ lực đàm phán do Mỹ thúc đẩy còn bế tắc. Níu kéo Tổng thống Putin trong kênh đối thoại trực tiếp luôn giúp Tổng thống Trump có thêm công cụ mặc cả với Nga cũng như với Ukraine và các đồng minh của Ukraine.

    Ông Trump có thể dùng sự hiện diện của ông Putin để tăng thế của mình trước các đồng minh châu Âu, NATO và cả Ukraine, thể hiện Mỹ có thể tập hợp tất cả các bên và quyết định chương trình nghị sự. Sự kiện của G20 ở Miami vì thế trở thành sân khấu ngoại giao mang dấu ấn Tổng thống Trump.

    Chỉ được, không thiệt - Ảnh 1.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón ông Jared Kushner (con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump) và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong cuộc gặp tại Điện Kremlin ở Moscow ngày 5.9

    Ảnh: Reuters

    Nếu ông Putin đến, ông Trump được nhiều hơn, sẽ có cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Nga, có thể đặt vấn đề Ukraine ngay trên bàn G20, đồng thời chứng tỏ rằng dù quan hệ Mỹ - Nga còn căng thẳng thì vẫn có khả năng mời nhà lãnh đạo Nga tới một diễn đàn do Mỹ chủ trì. Lợi thế ngoại giao không hề nhỏ. Còn nếu ông Putin không đến, ông Trump cũng không thiệt. Lời mời này thực sự cao hơn mâm cỗ. Ông Trump phát đi thông điệp công khai rằng Mỹ sẵn sàng đối thoại với Nga.

    Vì vậy, ông Trump đang đặt ông Putin trước một lựa chọn, còn bản thân lại không phải chịu một lựa chọn quá đắt giá. Nếu ông Putin nhận lời, ông Trump sẽ có thêm lợi thế. Còn nếu ông Putin không đến dự thì lời mời vẫn có và phát huy tác dụng về mặt ngoại giao.

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