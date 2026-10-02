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    Thế giớiGóc nhìn

    Brexit lại vào cuộc chơi

    PHẠM LỮ
    PHẠM LỮ
    Mười năm sau Brexit, Thủ tướng Anh Andy Burnham mở lại cánh cửa cho khả năng đảo quốc trở về Liên minh Châu Âu (EU).

    Không phải ngay lập tức, cũng chưa phải bằng một cuộc trưng cầu dân ý mới, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, khả năng này lại được đề cập như một lựa chọn chính trị nghiêm túc. Sức nặng của thông điệp chính nằm ở đó.

    Thực chất, ông Burnham muốn định hình lại quan hệ của Anh với EU. Tất cả các phương án đều được đưa ra: từ duy trì quan hệ hiện nay, tham gia liên minh thuế quan, trở lại thị trường chung cho đến khả năng gia nhập lại EU. Như vậy, ông Burnham đang xét lại quan niệm coi Brexit là chuyện đã rồi.

    Brexit lại vào cuộc chơi - Ảnh 1.

    Thủ tướng Anh Andy Burnham

    Ảnh: Reuters

    Thời điểm đáng chú ý bởi câu chuyện Brexit đang chuyển từ tranh luận về quyết định năm 2016 sang đánh giá những hệ quả của nó sau một thập niên. Thủ tướng Burnham cho rằng Brexit đã gây thiệt hại nhiều hơn những gì mang lại, không giải quyết được vấn đề di cư và không tạo được động lực tăng trưởng kinh tế như kỳ vọng. Trong khi đó, dư luận Anh ngày càng cởi mở hơn với việc tăng cường quan hệ với EU.

    Thực chất của sự thay đổi chính sách không phải là ông Burnham muốn ngày mai đưa Anh trở lại EU, mà là chuyển câu hỏi từ "Anh phải sống thế nào với Brexit?" thành "Mô hình Brexit hiện nay có còn phục vụ lợi ích lâu dài của Anh hay không?". Ông Burnham đã đi khá xa khi công khai đưa ra phương án trở lại EU và muốn xem xét các mô hình quan hệ khác nhau trong dài hạn.

    Việc Anh gia nhập lại EU sẽ là một quá trình chính trị và đàm phán kéo dài nhiều năm bởi EU sẽ đưa ra những điều kiện mới. Về đối nội, một bước đi như vậy chắc chắn gây tranh luận lớn trong nội bộ xã hội và chính trường Anh. Thông điệp thực sự của Thủ tướng Burnham là chuyện Brexit chưa thật sự đã chấm hết. Một quyết định từng được coi là cuối cùng nay lại trở thành câu hỏi mở về tương lai. Nước Anh vẫn đứng ngoài EU nhưng Brexit đã trở lại cuộc chơi.

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