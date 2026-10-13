Thỏa thuận mới EU - Trung Quốc

Đổi lại, các vấn đề về thuế quan và tạo thuận lợi cho xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang EU được đưa vào thương lượng. Danh nghĩa là thỏa thuận về ô tô nhưng thực chất là câu chuyện bàn thảo lợi ích giữa vừa hợp tác, vừa cạnh tranh.

EU có thể được nhiều hơn trước mắt. Thỏa thuận giúp ngành công nghiệp ô tô của khối có thêm thời gian bảo vệ thị phần, việc làm và năng lực sản xuất. Tuy nhiên, cái được ấy có giới hạn là hàng rào thương mại không thể thay thế đổi mới công nghệ, giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh. Nếu không tự khắc phục những điểm yếu nội tại, EU chỉ trì hoãn sức ép chứ chưa giải quyết được nguyên nhân.

Xuất khẩu ô tô hybrid của Trung Quốc sang EU dự kiến sẽ giảm hơn một nửa trong 4 năm tới ảnh: reuters

Trung Quốc điều chỉnh xuất khẩu, nhưng đổi lại có cơ hội tránh một cuộc chiến thương mại rộng hơn và duy trì khả năng tiếp cận và bảo vệ lợi ích lâu dài tại thị trường EU. Vì vậy, thỏa thuận này không phải là thắng lợi hoàn toàn của EU, cũng chẳng phải thua thiệt đối với Trung Quốc. Hai bên đều muốn bảo vệ lợi ích công nghiệp và giảm thiểu rủi ro từ sự phụ thuộc lẫn nhau. Nhưng chính điều đó tạo nên nghịch lý là EU cần chuỗi cung ứng và nguyên liệu Trung Quốc, còn Trung Quốc cần thị trường châu Âu.

Hạn chế lớn nhất của thỏa thuận là chưa giải quyết được những vấn đề căn bản về trợ cấp công nghiệp, cạnh tranh công nghệ và tiếp cận thị trường. Mức giảm xuất khẩu cũng mới là dự kiến so với kịch bản giả định, không phải lượng xe thực tế đã giảm một nửa.