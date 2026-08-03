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Thế giới

Hai trực thăng chữa cháy đâm nhau tại Hy Lạp

Vi Trân
Vi Trân
Hai trực thăng chữa cháy ở Hy Lạp đã va chạm khi đang dập lửa một vụ cháy rừng lớn ở tây bắc thủ đô Athens ngày 2.8.

Reuters đưa tin vụ tai nạn giữa 2 trực thăng chữa cháy xảy ra tại khu vực Psatha thuộc vùng Attica, vùng bao gồm cả thủ đô Athens.

Một video được cho là từ vụ va chạm cho thấy 2 chiếc trực thăng bay sát nhau ở độ cao thấp. Cánh quạt chính của chiếc trực thăng bay thấp hơn va vào phần dưới của chiếc kia. Chiếc trực thăng bay thấp hơn sau đó bốc cháy và rơi xuống. Chiếc trực thăng còn lại sau đó xả hết nước và bay đi.

Hai trực thăng chữa cháy đâm nhau tại Hy Lạp- Ảnh 1.

Mảnh vỡ của chiếc trực thăng chữa cháy bị rơi sau vụ va chạm ngày 2.8

ẢNH: REUTERS

Vụ việc làm 2 người trên chiếc trực thăng bị rơi thiệt mạng, gồm một người Hy Lạp và một người Đan Mạch. Hai người trên chiếc còn lại không sao. Lực lượng cứu hỏa sở tại thông báo đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm.

Tai nạn xảy ra khi 2 trực thăng đang tham gia nỗ lực khống chế một vụ cháy rừng lớn đã khiến hơn 100 ngôi nhà bị thiêu rụi ở phía tây bắc Athens.

Châu Âu đã bị tàn phá bởi các vụ cháy rừng trong mùa hè này sau một giai đoạn sóng nhiệt kỷ lục và lượng mưa ít ỏi - những điều kiện thời tiết mà các nhà khoa học cho rằng đã trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu.

Các đám cháy tàn phá ở Pháp và Tây Ban Nha đã có dấu hiệu giảm bớt vào cuối tuần qua, nhưng một số vụ cháy rừng đã bùng phát ở Hy Lạp sau một giai đoạn tương đối yên tĩnh.

Hai trực thăng chữa cháy đâm nhau tại Hy Lạp- Ảnh 2.

Trực thăng xả nước chữa cháy tại làng Agios Nektarios (Hy Lạp) ngày 2.8

ẢNH: REUTERS

Các cuộc điều tra cho thấy vụ cháy bắt đầu từ vùng Boeotia của Hy Lạp trước khi lan sang Attica là do tia lửa điện từ các dây dẫn trên mạng lưới điện tư nhân. Mạng lưới này dùng để truyền tải điện năng sản xuất từ các turbine gió vào lưới điện quốc gia; theo thông tin từ trang web eKathimerini.

Hai công dân Hy Lạp đã bị bắt giữ vì nghi ngờ sơ suất, trong khi một nghi phạm khác vẫn đang bỏ trốn.

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