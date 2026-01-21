Nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt gia tăng giúp ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tiếp tục hút khách, tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh hơn so với xe lắp ráp trong nước trong năm 2025.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), khép lại năm 2025 tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA đạt 375.736 xe, tăng 10,5% so với năm 2024. Trong đó, doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của riêng các thành viên VAMA đạt 196.493 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 179.243 xe bán ra, tăng 4%. Các mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2025 phần lớn là xe thương hiệu Nhật Bản, được sản xuất, lắp ráp tại Thái Lan, Indonesia và nhập khẩu vào Việt Nam.

Năm 2025, doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của riêng các thành viên VAMA đạt 196.493 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: B.H

Dưới đây là thông tin chi tiết về 5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam năm 2025:

Mitsubishi Xpander: 15.698 xe

Tương những năm trước đây, khi năm 2025 khép lại Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu ô tô máy xăng hút khách nhất thị trường Việt Nam, trong đó đóng góp phần lớn vào kết quả bán hàng của mẫu xe này tại Việt Nam là các phiên bản Xpander nhập khẩu từ Indonesia. Bất chấp thị trường có khá nhiều lựa chọn cùng tầm giá và phân khúc MPV 5+2 có thêm nhiều đối thủ mới… Mitsubishi Xpander vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn. Năm 2025 đã có 19.891 xe Xpander mới đến tay khách hàng Việt Nam, trong đó bản nhập khẩu chiếm 15.698 xe. Kết quả này một phần đến từ nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi của nhà phân phối đối với Xpander. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang được phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross), giá bán từ 560 - 703 triệu đồng Ảnh: C.T

Mitsubishi Xforce: 15.254 xe

Cùng với Xpander, Mitsubishi Xforce cũng là một trong những mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam năm 2025. Mẫu SUV đô thị 5 chỗ nhập khẩu từ Indonesia đạt doanh số bán 15.254 xe, tăng 847 xe so với năm 2024. Bên cạnh giá bán cũng như các đợt giảm giá thông qua chương trình ưu đãi, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị. Mitsubishi Xforce tại Việt Nam hiện có 4 phiên bản, giá bán từ 599 - 710 triệu đồng Ảnh: B.H

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Toyota Yaris Cross: 14.601 xe

Toyota Yaris Cross nhập khẩu từ Indonesia đã vượt qua Vios, Innova Cross… để trở thành mẫu xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam năm 2025. Cái mác xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế, giá bán dễ tiếp cận đồng thời phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau… là những yếu tố giúp Yaris Cross tạo sức hút. Kết thúc năm 2025, tổng doanh số Toyota Yaris Cross đạt 14.601 xe, tăng 3.427 xe so với năm 2024. Toyota Yaris Cross phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, hiện có giá bán 650 - 765 triệu đồng Ảnh: B.H

Ford Everest: 13.056 xe

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu SUV 7 chỗ này sở hữu danh mục lựa chọn đa dạng với 6 phiên bản, giá bán từ 1,099 - 1,545 tỉ đồng. Nỗ lực không ngừng của Ford trong việc cải tiến, nâng cấp mẫu mã, áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá… giúp Ford Everest tiếp tục giữ được sức hút với khách hàng. Năm 2025, doanh số bán Ford Everest đạt 13.056 xe, tăng 2.215 xe so với năm 2024. Kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ, hiện đại không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi cùng khả năng vận hành linh hoạt là những yếu tố giúp Everest được nhiều người Việt lựa chọn. Đây cũng là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 Ảnh: Ford

Toyota Corolla Cross: 8.708 xe

Mẫu xe thứ hai của Toyota góp mặt trong danh sách này. Toyota Corolla Cross nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, được hãng xe Nhật cập nhật bản nâng cấp vào quý 2/2024. Kiểu dáng thiết kế thời trang, vận hành ổn định bền bỉ đồng thời có cả lựa chọn với bản hybrid… giúp Toyota Corolla Cross trở thành một trong những mẫu Crossover 5 chỗ bán chạy nhất Việt Nam. Trong năm 2025, Toyota đã giao đến tay khách hàng Việt Nam 8.708 xe Toyota Corolla Cross. Mẫu xe này hiện còn lại 2 phiên bản, giá bán từ 820 - 905 triệu đồng Ảnh: B.H



