Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam năm 2025

Hoàng Cường
Hoàng Cường
21/01/2026 09:41 GMT+7

Bất chấp áp lực cạnh tranh từ xe lắp ráp trong nước, lượng tiêu thụ ô tô nhập khẩu vẫn tăng trưởng trong đó các mẫu mã thuộc thương hiệu xe Nhật Bản như Toyota, Mitsubishi tiếp tục cho thấy sức hút, đồng thời áp danh sách 5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam năm 2025.

Nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt gia tăng giúp ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tiếp tục hút khách, tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh hơn so với xe lắp ráp trong nước trong năm 2025.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), khép lại năm 2025 tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA đạt 375.736 xe, tăng 10,5% so với năm 2024. Trong đó, doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của riêng các thành viên VAMA đạt 196.493 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 179.243 xe bán ra, tăng 4%. Các mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2025 phần lớn là xe thương hiệu Nhật Bản, được sản xuất, lắp ráp tại Thái Lan, Indonesia và nhập khẩu vào Việt Nam.

5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 - Ảnh 1.

Năm 2025, doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của riêng các thành viên VAMA đạt 196.493 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái

Ảnh: B.H

Dưới đây là thông tin chi tiết về 5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam năm 2025:

Mitsubishi Xpander: 15.698 xe

5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 - Ảnh 2.

Tương những năm trước đây, khi năm 2025 khép lại Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu ô tô máy xăng hút khách nhất thị trường Việt Nam, trong đó đóng góp phần lớn vào kết quả bán hàng của mẫu xe này tại Việt Nam là các phiên bản Xpander nhập khẩu từ Indonesia. Bất chấp thị trường có khá nhiều lựa chọn cùng tầm giá và phân khúc MPV 5+2 có thêm nhiều đối thủ mới… Mitsubishi Xpander vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn. Năm 2025 đã có 19.891 xe Xpander mới đến tay khách hàng Việt Nam, trong đó bản nhập khẩu chiếm 15.698 xe. Kết quả này một phần đến từ nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi của nhà phân phối đối với Xpander. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang được phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross), giá bán từ 560 - 703 triệu đồng

Ảnh: C.T

Mitsubishi Xforce: 15.254 xe

5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 - Ảnh 3.

Cùng với Xpander, Mitsubishi Xforce cũng là một trong những mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam năm 2025. Mẫu SUV đô thị 5 chỗ nhập khẩu từ Indonesia đạt doanh số bán 15.254 xe, tăng 847 xe so với năm 2024. Bên cạnh giá bán cũng như các đợt giảm giá thông qua chương trình ưu đãi, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị. Mitsubishi Xforce tại Việt Nam hiện có 4 phiên bản, giá bán từ 599 - 710 triệu đồng

Ảnh: B.H

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Toyota Yaris Cross: 14.601 xe

5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 - Ảnh 4.

Toyota Yaris Cross nhập khẩu từ Indonesia đã vượt qua Vios, Innova Cross… để trở thành mẫu xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam năm 2025. Cái mác xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế, giá bán dễ tiếp cận đồng thời phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau… là những yếu tố giúp Yaris Cross tạo sức hút. Kết thúc năm 2025, tổng doanh số Toyota Yaris Cross đạt 14.601 xe, tăng 3.427 xe so với năm 2024. Toyota Yaris Cross phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, hiện có giá bán 650 - 765 triệu đồng

Ảnh: B.H

Ford Everest: 13.056 xe

5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 - Ảnh 5.

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu SUV 7 chỗ này sở hữu danh mục lựa chọn đa dạng với 6 phiên bản, giá bán từ 1,099 - 1,545 tỉ đồng. Nỗ lực không ngừng của Ford trong việc cải tiến, nâng cấp mẫu mã, áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá… giúp Ford Everest tiếp tục giữ được sức hút với khách hàng. Năm 2025, doanh số bán Ford Everest đạt 13.056 xe, tăng 2.215 xe so với năm 2024. Kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ, hiện đại không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi cùng khả năng vận hành linh hoạt là những yếu tố giúp Everest được nhiều người Việt lựa chọn. Đây cũng là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam năm 2025

Ảnh: Ford

Toyota Corolla Cross: 8.708 xe

5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 - Ảnh 6.

Mẫu xe thứ hai của Toyota góp mặt trong danh sách này. Toyota Corolla Cross nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, được hãng xe Nhật cập nhật bản nâng cấp vào quý 2/2024. Kiểu dáng thiết kế thời trang, vận hành ổn định bền bỉ đồng thời có cả lựa chọn với bản hybrid… giúp Toyota Corolla Cross trở thành một trong những mẫu Crossover 5 chỗ bán chạy nhất Việt Nam. Trong năm 2025, Toyota đã giao đến tay khách hàng Việt Nam 8.708 xe Toyota Corolla Cross. Mẫu xe này hiện còn lại 2 phiên bản, giá bán từ 820 - 905 triệu đồng

Ảnh: B.H


Tin liên quan

Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam năm 2025: Xe Trung Quốc tăng mạnh, Indonesia dẫn đầu

Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam năm 2025: Xe Trung Quốc tăng mạnh, Indonesia dẫn đầu

Lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025, trong đó xe sản xuất, lắp ráp từ Indonesia chiếm gần 40%, lượng xe xuất xứ Trung Quốc cũng tăng mạnh đồng thời dẫn đầu về kim ngạch nhập khẩu.

5 mẫu xe máy nhập khẩu 'độc, lạ' về Việt Nam năm 2025

10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 11.2025: Xe Nhật nhập khẩu chiếm đa số

Khám phá thêm chủ đề

xe nhập khẩu thị trường ô tô Thị trường ô tô 2025 doanh số ô tô nhập khẩu Mitsubishi Xpander Mitsubishi Xforce Toyota Yaris Cross Ford Everest Toyota Corolla Cross
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận