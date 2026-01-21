Bất chấp áp lực cạnh tranh từ xe lắp ráp trong nước, lượng tiêu thụ ô tô nhập khẩu vẫn tăng trưởng trong đó các mẫu mã thuộc thương hiệu xe Nhật Bản như Toyota, Mitsubishi tiếp tục cho thấy sức hút, đồng thời áp danh sách 5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam năm 2025.
Nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt gia tăng giúp ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tiếp tục hút khách, tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh hơn so với xe lắp ráp trong nước trong năm 2025.
Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), khép lại năm 2025 tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA đạt 375.736 xe, tăng 10,5% so với năm 2024. Trong đó, doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của riêng các thành viên VAMA đạt 196.493 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 179.243 xe bán ra, tăng 4%. Các mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2025 phần lớn là xe thương hiệu Nhật Bản, được sản xuất, lắp ráp tại Thái Lan, Indonesia và nhập khẩu vào Việt Nam.
Dưới đây là thông tin chi tiết về 5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam năm 2025:
