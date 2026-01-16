Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

5 sai lầm 'chết người' khi tập gym

Thiên Lan
Thiên Lan
16/01/2026 17:54 GMT+7

Có một số sai lầm 'chết người' nếu mắc phải trong khi tập gym không chỉ gây phản tác dụng mà có thể gây nguy hiểm cho tim của bạn.

Sau đây 2 chuyên gia - huấn luyện viên thể lực Jake Harcoff, chủ sở hữu của Trung tâm huấn luyện thể thao và phục hồi chức năng AIM Athletic (Mỹ) và bác sĩ Jerry Bailey, chuyên gia y học chức năng và chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế Lakeside Holistic Health (Mỹ), chia sẻ những sai lầm khi tập gym dựa trên bằng chứng khoa học có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe tim mạch.

Tập luyện quá sức

Ép cơ thể vượt quá giới hạn mà không trải qua việc tăng dần cường độ có thể gây nguy hiểm cho tim. Các nghiên cứu cho thấy gắng sức quá mức trong khi tập luyện cường độ cao có thể tạm thời làm tăng nguy cơ các biến cố tim mạch cấp tính, theo tờ Times Of India.

Mẹo: Khởi động từ 10 -15 phút với các hoạt động nhẹ nhàng trước khi chuyển sang các bài tập cường độ cao.

5 sai lầm 'chết người' khi tập gym - Ảnh 1.

Các nghiên cứu cho thấy gắng sức quá mức trong khi tập luyện cường độ cao có thể tạm thời làm tăng nguy cơ các biến cố tim mạch cấp tính

Ảnh minh họa: AI

Tập luyện quá sức và nghỉ ngơi không đầy đủ

Không cho cơ thể thời gian nghỉ ngơi và phục hồi có thể gây ra mối nguy nghiêm trọng cho tim. Theo các chuyên gia, khối lượng tập luyện nặng mà không nghỉ ngơi đầy đủ đã được chứng minh là làm thay đổi nhịp tim và huyết áp. Những yếu tố này phần nào làm cho hệ thống tim mạch bị căng thẳng.

Mẹo: Lên kế hoạch nghỉ ngơi ít nhất 1 - 2 ngày khỏi các buổi tập luyện cường độ cao.

Mất nước và mất cân bằng điện giải

Trong giờ tập luyện, cơ thể có xu hướng mất nước và chất điện giải. Mà chất điện giải đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng tim mạch, và các nghiên cứu cho thấy bất kỳ sự gián đoạn nào về chúng đều có thể gây căng thẳng cho tim.

Hãy bổ sung nước cho cơ thể trước, sau và trong khi tập luyện. 

Kỹ thuật hoặc tư thế tập luyện sai 

Thực hiện các bài tập với kỹ thuật không chính xác hoặc tư thế sai có thể gây căng thẳng không cần thiết cho tim. Các nghiên cứu cho thấy ngay cả kỹ thuật thở cũng ảnh hưởng đến huyết áp động mạch trong khi nâng tạ nặng. Tham khảo ý kiến chuyên gia để thực hiện các kỹ thuật hoặc kiểu thở đúng cách.

Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo trong khi tập luyện

Một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất là bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo. Điều này không chỉ áp dụng cho những người đến phòng tập thể dục mà còn cho tất cả mọi người nói chung. Tập thể dục và vận động đặc biệt nguy hiểm vì gắng sức có thể gây ra các biến cố tim mạch cấp tính ở những người dễ bị tổn thương.

Các dấu hiệu cảnh báo có thể bao gồm: Đau hoặc khó chịu ở ngực, khó thở quá mức, chóng mặt hoặc choáng váng, nhịp tim không đều hoặc mệt mỏi cực độ, theo Times Of India.

Khám phá thêm chủ đề

tập gym sai lầm khi tập gym tập luyện quá sức mất cân bằng điện giải tư thế tập luyện sai
