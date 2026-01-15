Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

4 lợi ích bất ngờ nhờ ăn trái cây trước khi tập thể dục buổi sáng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
15/01/2026 00:07 GMT+7

Sau một đêm ngủ dài, lượng đường trong máu và glycogen dự trữ trong cơ thể đều giảm. Do đó, những gì chúng ta ăn trước khi tập thể dục vào buổi sáng sẽ cung cấp năng lượng, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả tập luyện.

Trái cây là nguồn cung cấp nước, chất dinh dưỡng thực vật và đường tự nhiên chất lượng. Ngoài ra, chúng cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống ô xy hóa. Các loại đường đơn như glucose và fructose trong trái cây có thể được cơ thể hấp thụ ngay lập tức và sử dụng làm năng lượng, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

4 lợi ích bất ngờ nhờ ăn trái cây trước khi tập thể dục buổi sáng - Ảnh 1.

Các loại trái cây như chuối, đu đủ và trái bơ giúp cung cấp năng lượng rất tốt cho buổi tập

ẢNH: AI

Ăn trái cây trước khi tập thể dục buổi sáng sẽ mang lại những lợi ích sau:

Cung cấp năng lượng

Buổi sáng trước khi đi tập, nguyên tắc chung là nên ăn nhẹ với các loại trái cây dễ tiêu, cung cấp nhanh tinh bột, tránh nhiều chất béo và protein vì dễ gây nặng bụng. Người tập có thể nhanh chóng nạp từ 15 đến 30 gram tinh bột bằng một bữa ăn nhẹ với các loại trái cây như chuối, táo, đu đủ hay xoài chín.

Lượng tinh bột này có thể nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu. Những người tập nặng, chẳng hạn như nâng tạ, có thể ăn từ 20 đến 40 gram tinh bột trước khi tập luyện, tương đương 2-3 trái chuối chưa chín kỹ. Lượng tinh bột này giúp cơ thể tập lâu hơn và khỏe hơn.

Fructose hỗ trợ quá trình phân giải đường

Hầu hết các loại trái cây đều chứa cả đường glucose và fructose. Glucose làm tăng nhanh lượng đường trong máu, trong khi fructose được gan phân giải, giúp giải phóng thêm glucose. Điều này có nghĩa cơ thể sẽ được cung cấp năng lượng hiệu quả hơn, nhờ đó giúp tối ưu hóa hiệu suất tập luyện.

Khoáng chất và nước

Giấc ngủ dài có thể khiến cơ thể bị mất nước. Các loại trái cây như cam và dưa hấu chứa nhiều nước, giúp cơ thể phục hồi và bổ sung nước. Kali là một chất điện giải thiết yếu giúp cơ bắp hoạt động, cân bằng chất lỏng và giúp các tế bào thần kinh hoạt động hiệu quả. Chuối, đu đủ, trái bơ và dưa lưới là những loại trái cây rất giàu kali.

Chống ô xy hóa

Khi tập luyện nhiều, cơ thể sẽ tạo ra nhiều tác nhân gây căng thẳng ô xy hóa hơn. Ngược lại, trái cây chứa nhiều chất chống ô xy hóa như vitamin C, flavonoid và polyphenol. Chúng có tác dụng giảm viêm, làm giãn mạch máu và đẩy nhanh quá trình phục hồi, theo Eating Well.

Khám phá thêm chủ đề

trái cây Tập thể dục tập thể dục buổi sáng buổi sáng chất chống ô xy hóa
