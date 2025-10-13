Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Không nên uống nước sau khi ăn trái cây vì những lý do sau

Như Quyên
Như Quyên
13/10/2025 15:01 GMT+7

Thói quen uống nước ngay sau khi ăn trái cây có thể làm nặng bụng, giảm khả năng tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng.

Uống nước ngay sau khi ăn trái cây có thể gây trào ngược, đầy hơi

Các loại trái cây như kiwi, ổi, mít và chanh dây chứa đường tự nhiên và men. Việc uống nước ngay sau khi ăn chúng sẽ làm loãng axit dạ dày. Khi này, quá trình tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng, thức ăn khó được phân giải hoàn toàn, từ đó dễ dẫn đến ợ nóng, trào ngược axit hoặc đầy hơi, theo Times Of India (Ấn Độ).

Không nên uống nước sau khi ăn trái cây vì những lý do sau - Ảnh 1.

Nên uống nước ít nhất 30-60 phút sau khi ăn trái cây để tránh các vấn đề về tiêu hóa

ẢNH: AI

Điều này cũng tạo ra môi trường thuận lợi cho nấm men phát triển, sản sinh ra carbon dioxide và cồn, gây tích tụ khí. Theo một nghiên cứu được công bố tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), sự tích tụ khí có thể gây ra các tình trạng như đầy hơi, khó tiêu và đau quặn bụng.

Giảm hiệu quả tiêu hóa

Dưa hấu, dưa chuột, dưa lưới và cam vốn đã chứa một lượng nước đáng kể, uống nước ngay sau khi ăn các loại trái cây này có thể làm giảm độ axit trong dạ dày, dẫn đến mất cân bằng pH. Điều này có thể làm giảm hiệu quả tiêu hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột nói chung.

Để hỗ trợ tiêu hóa tốt nhất, mọi người nên đợi tối thiểu 30 phút sau khi ăn các loại trái cây chứa nhiều nước rồi mới uống thêm nước. Cách này giúp dạ dày xử lý lượng chất lỏng tự nhiên hiệu quả hơn.

Tác dụng không tưởng của dầu cá omega-3 tới tim mạch, huyết áp

Mẹo uống nước khi thường xuyên ăn trái cây

Để tận dụng tối đa lợi ích của trái cây trong khi vẫn nạp đủ nước, hãy cân nhắc những mẹo sau:

Chú ý thời điểm uống: Lý tưởng nhất là uống nước ít nhất 30-60 phút sau khi ăn trái cây để tránh các vấn đề về tiêu hóa.

Ăn trái cây khi bụng đói: Giúp cải thiện khả năng hấp thụ và giảm sự khó chịu về tiêu hóa.

Nạp đủ nước cho cả ngày: Uống nước giữa các bữa ăn chính thay vì uống ngay sau khi ăn trái cây.

Bổ sung các loại trái cây giàu nước: Dưa hấu, dưa chuột và cam có tác dụng cung cấp nước tự nhiên cho cơ thể.

Theo dõi sức khỏe tiêu hóa: Chú ý đến tình trạng đầy hơi, ợ chua hoặc chuột rút, vì chúng có thể là báo hiệu cho thấy thời điểm uống nước và ăn trái cây của bạn đang quá sát nhau.

Bằng cách hiểu rõ thời điểm uống nước phù hợp khi ăn trái cây, mọi người có thể tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, cân bằng nội tiết và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Việc ăn uống có chánh niệm, cung cấp đủ nước và đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cũng giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và nâng cao sức khỏe tổng thể.

