5 smartphone khiến laptop đời 2023 phải 'chào thua' về sức mạnh

Những năm gần đây, smartphone đã có những bước tiến vượt bậc, với hiệu suất mạnh mẽ không thua kém gì các laptop ra mắt chỉ vài năm trước. Sự cải tiến này đến từ việc trang bị chip xử lý hiệu quả hơn, bộ nhớ lớn hơn và hệ thống làm mát tiên tiến, cho phép các thiết bị xử lý nhiều tác vụ nặng như chơi game, chỉnh sửa video độ phân giải cao và đa nhiệm một cách dễ dàng.

Hiệu năng mạnh mẽ cho phép các smartphone hiện nay chơi game mượt mà ẢNH: KHƯƠNG NHA

Khi so sánh các chip xử lý smartphone mới nhất với cấu hình laptop tiêu chuẩn từ năm 2023, sự khác biệt trở nên rõ ràng. Chẳng hạn, chip Snapdragon 8 Elite Gen hiện được sử dụng trên nhiều smartphone đạt điểm chuẩn ấn tượng, vượt trội hơn so với các chip xử lý cũ hơn trong laptop.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra, một trong những smartphone Android hàng đầu năm 2026, đã chứng minh sức mạnh vượt trội so với nhiều mẫu laptop gần đây. Được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, máy đạt 3.698 điểm đơn nhân và 11.093 điểm đa nhân trong các bài kiểm tra hiệu năng. So với chiếc Dell Latitude 3340 ra mắt năm 2023 với chip xử lý Core i5-1335U, chỉ đạt 2.054 điểm đơn nhân và 7.049 điểm đa nhân, Galaxy S26 Ultra cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong khả năng xử lý.

Samsung Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 cũng không kém phần ấn tượng khi sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, cho phép thiết bị gập này vượt trội hơn nhiều mẫu laptop cao cấp năm 2023, bao gồm cả ThinkPad X1 Carbon Gen 11. Kết quả từ bài kiểm tra Geekbench 6 cho thấy Galaxy Z Fold8 có khả năng xử lý đa nhiệm và các trò chơi đòi hỏi cấu hình cao mà không gặp phải tình trạng chậm trễ. Với 16 GB RAM, thiết bị có thể chạy nhiều ứng dụng cùng lúc trên màn hình 7,6 inch, mang lại trải nghiệm làm việc linh hoạt.

Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra đều cung cấp hiệu năng ấn tượng ẢNH: KHƯƠNG NHA

OnePlus 15

OnePlus 15 được thiết kế đặc biệt để tối ưu hóa hiệu suất chơi game, nhưng vẫn nằm trong số những thiết bị nhanh nhất hiện có. Với 3.606 điểm hiệu năng đơn nhân và 11.442 điểm hiệu năng đa nhân, OnePlus 15 vượt trội hơn nhiều so với các laptop đời cũ. Trong bài kiểm tra Ray Tracer, điện thoại của OnePlus xử lý 2,94 megapixel mỗi giây (MP/s), cao hơn so với 2,08 MP/s của chip Ryzen 7 7730U, một chip xử lý phổ biến trong laptop năm 2023.

Cần lưu ý rằng, mặc dù các tác vụ đồ họa nặng có thể khiến điện thoại nóng lên và giảm tốc độ, nhưng trong các tác vụ đa nhiệm và xử lý tài liệu lớn, OnePlus 15 vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội so với nhiều laptop được thiết kế cho công việc văn phòng.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max cũng không kém cạnh khi được trang bị chip xử lý A19 Pro, cho hiệu năng tương đương với một số chip trên MacBook của Apple. Trong khi MacBook Air M2 2023 đạt khoảng 2.349 điểm đơn nhân và 9.661 điểm đa nhân, iPhone 17 Pro Max vượt trội với hơn 3.800 điểm đơn nhân và khoảng 10.100 điểm đa nhân. Điều này cho thấy khoảng cách về hiệu năng giữa iPhone và MacBook đã thu hẹp đáng kể.

iPhone 17 Pro Max zoom 8x vẫn rất nét ẢNH: Võ Hiếu

Motorola Razr Ultra 2026

Chiếc smartphone của Motorola sử dụng chip Snapdragon 8 Elite cũ hơn nhưng vẫn mang lại hiệu năng tốt hơn nhiều so với các laptop đời cũ, đặc biệt là những máy sử dụng chip xử lý Core i5-1335U. Với RAM 16 GB, Motorola Razr Ultra mới nhất cho phép người dùng đa nhiệm hiệu quả, giúp việc chỉnh sửa tài liệu và sao chép thông tin giữa các ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.