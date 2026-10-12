5 tính năng nên thử sau khi cập nhật Samsung Galaxy lên One UI 9

Được xây dựng trên nền tảng Android 17, One UI 9 bắt đầu phát hành diện rộng cho các dòng flagship gần đây của Samsung sau khi ra mắt cùng thế hệ điện thoại gập vào tháng 8. Khác với nhiều tính năng AI mang tính phô diễn trước đây, bản cập nhật này tập trung vào các công cụ thực tế và khả năng tùy biến sâu.

Thử nghiệm trên các thiết bị như Galaxy S26 Ultra và S25 Ultra cho thấy phần mềm mang lại nhiều tiện ích rõ rệt trong thao tác hằng ngày của người dùng. Dưới đây là 5 tính năng mới đáng giá nên trải nghiệm ngay sau khi nâng cấp lên One UI 9.

Tự động bám nét chủ thể video với My FanCam

My FanCam cho phép chuyển đổi một video góc rộng thành khung hình cận cảnh tự động theo dõi chuyển động của một người. Bạn chỉ cần mở video đã quay trong ứng dụng Samsung Gallery và nhấn vào biểu tượng Galaxy AI là có thể kích hoạt, rất thuận tiện khi quay video nhảy hoặc ghi lại khoảnh khắc thể thao mà không đòi hỏi chế độ quay chuyên biệt.

Tính năng My FanCam trên One UI 9 cho khóa nét chủ thể theo ý muốn ẢNH: SAMSUNG

Toàn bộ quá trình xử lý diễn ra trực tiếp trên thiết bị (on-device) mà không cần gửi dữ liệu lên đám mây, thậm chí vẫn hoạt động tốt khi điện thoại ở chế độ máy bay với tài khoản Samsung đã đăng nhập. Ngoài Galaxy S26 Ultra và S25 Ultra, dữ liệu thử nghiệm phiên bản beta cho thấy tính năng này hỗ trợ ngược về tới dòng máy Galaxy S24.

Tùy biến sâu giao diện Quick Panel

Tiếp nối các thay đổi từ One UI 7 và One UI 8, phiên bản mới trao cho người dùng quyền kiểm soát linh hoạt hơn đối với bảng điều khiển Quick Panel. Thanh trượt âm lượng và độ sáng giờ đây có thể tách rời khỏi phím tắt tắt chuông hoặc chuyển đổi chế độ tối để hoạt động hoàn toàn độc lập.

Giao diện bảng Quick Panel trên One UI 9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Giao diện các thanh trượt và ô chức năng cũng được làm gọn gàng hơn khi loại bỏ các phần viền đệm dày của các thế hệ trước. Bên cạnh đó, tiện ích trình phát nhạc trên Quick Panel được bổ sung dải sóng âm nhỏ có khả năng đổi màu đồng bộ với ảnh bìa album đang phát.

Trình quét tài liệu thông minh

Trình quét tài liệu tích hợp trong ứng dụng máy ảnh mặc định được nâng cấp khả năng xử lý các bề mặt không bằng phẳng như trang sách đóng gáy hoặc giấy bị gập góc. Hệ thống sẽ tự động bù đắp và cân chỉnh để hình ảnh thu được phẳng phiu như bản dựng kỹ thuật số thay vì xuất hiện các vết hằn nếp gấp.

Giao diện quét tài liệu trên One UI 9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ENGADGET

Công cụ này cũng hỗ trợ tự động xóa ngón tay cầm tài liệu khỏi khung hình, giảm hiện tượng lóa sáng và khử nhiễu moiré. Người dùng có thể khởi chạy trực tiếp tính năng quét thông qua phím tắt mới ngay trên màn hình chính mà không cần mở ứng dụng máy ảnh.

Tùy chọn hiển thị thông tin với thẻ Now Brief

Thay vì để hệ thống tự động đưa ra các thông báo không mấy hữu ích, One UI 9 cho phép người dùng tự thiết lập các thẻ Now Brief trên thanh Now Bar ở màn hình khóa. Bằng câu lệnh định dạng sẵn, bạn có thể cài đặt khung giờ cố định để nhận thông tin từ các ứng dụng như Samsung Health, Weather hoặc YouTube.

Giao diện tính năng Now Brief trên One UI ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Tính năng này yêu cầu đồng bộ dữ liệu cá nhân và xử lý ngoài thiết bị, đồng thời có giới hạn số lần tạo hoặc sửa đổi thẻ mỗi ngày nhằm tối ưu chi phí vận hành đám mây. Mỗi thẻ sau khi tạo sẽ hiển thị thông tin cập nhật một lần trong ngày theo đúng mốc thời gian đã chọn.

Cảnh báo mối đe dọa bảo mật theo thời gian thực

Tính năng Security Brief trên thanh Now Bar sẽ chủ động gửi cảnh báo ngay khi phát hiện ứng dụng có nguy cơ là mã độc hoặc hoạt động bất thường, chẳng hạn như lạm dụng quyền truy cập vị trí ngầm. Người dùng chỉ cần bật mục bảo mật và quyền riêng tư trong cài đặt Now Brief để nhận thông báo và đưa ra hướng xử lý kịp thời.

Tính năng cảnh báo bảo mật theo thời gian thực ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY GURU

Các ứng dụng cài từ kho Play Store thông thường sẽ không kích hoạt cảnh báo này, trong khi các gói ứng dụng tải từ nguồn bên ngoài (APK) chưa có chữ ký chứng nhận có thể xuất hiện cảnh báo sai. Theo công bố của Samsung, tính năng bảo mật này được hỗ trợ ngược về trước cho tới tận dòng Galaxy S23.