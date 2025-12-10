Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
5 trái cây không chỉ 'càng ăn càng gầy' còn tăng sinh collagen da đẹp bất chấp

Nguồn: Mai Hân Group
10/12/2025 16:48 GMT+7

Trong thời đại mà 'ăn đẹp - sống khỏe' trở thành chuẩn mực mới của giới trẻ, những loại trái cây vừa giúp giữ dáng vừa nuôi dưỡng làn da từ bên trong càng được săn đón. Không cần đến các liệu pháp đắt đỏ, chỉ cần bổ sung đúng thực phẩm, bạn đã có thể hỗ trợ cơ thể tăng sinh collagen - yếu tố quyết định độ căng mịn, đàn hồi và tươi trẻ của làn da.

Dưới đây là 5 loại trái cây được mệnh danh "ăn vào là gầy, cứ hấp thu là đẹp" mà bạn nên thêm ngay vào menu mỗi ngày.

5 trái cây không chỉ ‘càng ăn càng gầy’ còn tăng sinh collagen da đẹp bất chấp- Ảnh 1.

1. Cam: "nữ hoàng" vitamin c, đốt mỡ siêu tốc

Hãy tưởng tượng, một quả cam chín mọng cắn một miếng là vị chua ngọt bùng nổ, đánh bay cơn thèm đồ ăn vặt. Cam không chỉ là "snack" healthy cho dân văn phòng bận rộn, mà còn là "vũ khí bí mật" cho vòng eo con kiến và làn da căng bóng.

Về giảm cân thì một quả cam trung bình chỉ vỏn vẹn 60 calo, nhưng "nạp" đầy chất xơ pectin giúp kiểm soát đường huyết, giảm cảm giác đói. Nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn cam hàng ngày có thể hỗ trợ đốt mỡ bụng lên đến 20% nhờ enzyme hỗ trợ tiêu hóa. Ăn sáng một quả cam thay bánh mì? Body bạn sẽ "cảm ơn" bằng cách slim down nhanh chóng!

Điểm cộng, cam là "boss" của vitamin C - 70mg/quả, gấp đôi nhu cầu hàng ngày. Vitamin C kích hoạt enzyme sản sinh collagen giúp da săn chắc, mờ thâm nám. Ăn cam thường xuyên, bạn sẽ thấy lỗ chân lông se khít, da sáng mịn như filter Instagram. Mẹo nhỏ là các bạn có thể làm sinh tố cam - dâu (1 quả cam + 5 quả dâu tây + sữa chua không đường), blend mịn, uống sáng chỉ 200 calo thôi nhưng da glow, body fit. 

5 trái cây không chỉ ‘càng ăn càng gầy’ còn tăng sinh collagen da đẹp bất chấp- Ảnh 2.

2. Dâu tây: "em út" ngọt ngào, detox da siêu mượt

Dâu tây đỏ au, cắn một cái là vị ngọt tự nhiên lan tỏa, khiến bạn quên béng luôn snack khoai tây chiên. Loại quả "cute phô mai que" này đang hot trên TikTok vì công thức detox, và đúng là nó xứng đáng "viral" cho cả slim body lẫn porcelain skin.

Chỉ 50 calo/100g, dâu tây giàu chất xơ không hòa tan, giúp "quét sạch" calo thừa và cải thiện hệ tiêu hóa. Một nghiên cứu cho thấy, ăn 2 phần dâu/tuần giảm nguy cơ béo phì 23%. Ăn vặt 1 nắm dâu thay chocolate? Bạn sẽ gầy đều, không mệt mỏi!

Da đẹp bất chấp với 60mg vitamin C/100g, dâu tây "boost" collagen mạnh mẽ, chống oxy hóa từ anthocyanin giúp da chống lão hóa, giảm mụn viêm. Ăn đều đặn, da bạn sẽ mịn như sữa chua Hy Lạp. Các bạn có thể chế biến salad dâu tây - rau bina (1 nắm dâu + rau bina + hạt chia) + giấm táo). Ăn trưa no nê mà chỉ 150 calo, da "uống" collagen từ bên trong, tạm biệt làn da xỉn màu.

3. Kiwi: "siêu sao" xanh mướt, ăn là "hack" collagen

Nếu bạn đang "struggle" với da chảy xệ và cân nặng ùn ứ, kiwi chính là "bestie" giúp bạn "level up" nhanh chóng. Giảm cân dễ dàng với 42 calo/quả, kiwi full chất xơ actinidin và enzyme "ăn mòn" mỡ thừa, hỗ trợ detox ruột. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn kiwi 3 lần/tuần giúp giảm 1-2kg/tháng nhờ tăng tốc độ trao đổi chất. Ăn tối một quả kiwi thay kem? Ngủ ngon, buổi sáng thức dậy cảm giác cơ thể thật nhẹ nhàng.

Kiwi cực giàu vitamin C với 93mg/quả, gấp 1.5 lần cam. Nó kích thích fibroblast sản sinh collagen type I giúp da đàn hồi, chống nếp nhăn sớm. Chất chống oxy hóa vitamin E cũng bảo vệ da khỏi tia UV. Bí kíp các bạn đang làm là smoothie bowl kiwi - chuối (2 kiwi + 1/2 chuối + yogurt + granola) chỉ có 180 calo, da căng bóng bất chấp tuổi tác. 

5 trái cây không chỉ ‘càng ăn càng gầy’ còn tăng sinh collagen da đẹp bất chấp- Ảnh 3.

 4. Dứa: "nóng bỏng" enzyme, đốt mỡ + da sáng bừng

Loại quả nhiệt đới này không chỉ "chill" cho mùa hè, mà còn là bí quyết giúp dáng thon và da đẹp nhờ enzyme bromelain "thần thánh".

Chỉ 50 calo/100g, dứa giàu manganese hỗ trợ chuyển hóa carb thành năng lượng, không tích mỡ. Nhiều nghiên cứu đã kết luận, ăn dứa sẽ giúp eo thon, dáng đẹp bất ngờ. Làn da cũng bật tone, căng trẻ nhờ hàm lượng vitamin C 48mg/100g kết hợp bromelain làm sạch tế bào chết, tăng hấp thụ collagen lên 30%. Da mịn màng, giảm sẹo mụn, sáng khỏe từ sâu bên trong. Có thể làm detox với công thức 1/2 quả dứa + chanh + lá bạc hà) uống cả ngày. 

5 trái cây không chỉ ‘càng ăn càng gầy’ còn tăng sinh collagen da đẹp bất chấp- Ảnh 4.

5. Bơ: "boss" chất béo healthy, gầy mà da "căng trẻ"

Giảm cân thông minh vì chỉ có 160 calo/quả bơ nhưng chất béo không bão hòa đơn giúp no lâu, kiểm soát cơn thèm. Theo American Journal of Clinical Nutrition, ăn bơ hàng ngày giảm BMI 0.5 điểm nhờ fiber 7g/quả. Ăn bơ nghiền thoải mái mà vẫn gầy.

Bơ còn giàu hàm lượng vitamin E và C giúp bảo vệ collagen khỏi phân hủy, tăng độ đàn hồi da 25%. Da mềm mại, giảm khô nứt. Có thể làm món toast bơ - trứng (1/2 quả bơ nghiền + trứng luộc + bánh mì nguyên cám) tổng chỉ 250 calo bữa sáng cho làn da glow, body chuẩn. 

5 trái cây không chỉ ‘càng ăn càng gầy’ còn tăng sinh collagen da đẹp bất chấp- Ảnh 5.

Đẹp dáng, đẹp da là hành trình từ bên trong

Thay vì tìm đến hàng loạt mỹ phẩm đắt đỏ hay các phương pháp xâm lấn, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu hành trình làm đẹp bằng những điều đơn giản nhất, ăn đúng loại trái cây. Những lựa chọn tự nhiên này không chỉ giúp bạn giữ dáng nhẹ nhàng mà còn kích hoạt sản sinh collagen, củng cố hàng rào bảo vệ da, làm chậm lão hóa và cải thiện độ sáng mịn từng ngày.

Hãy thử duy trì 1 - 2 loại trong nhóm trái cây "càng ăn càng gầy, càng hấp thu càng đẹp" này mỗi ngày. Làn da của bạn sẽ tự "lên tiếng" bằng sự căng mịn, đầy sức sống và tươi trẻ bất chấp thời gian.

Xem thêm bình luận