Sức khỏe

5 triệu chứng nguy hiểm của ung thư tinh hoàn nam giới thường bỏ qua

Ngọc Quý
Ngọc Quý
16/08/2025 00:08 GMT+7

Ung thư tinh hoàn có tiên lượng rất tốt nếu được phát hiện sớm. Điều trị kịp thời, tỷ lệ sống trên 5 năm của bệnh nhân có thể đạt tới 95-99%.

Ung thư tinh hoàn đặc biệt phổ biến ở nam giới trẻ tuổi từ 15–35 tuổi. Điều nguy hiểm là nhiều triệu chứng ban đầu dễ bị bỏ qua vì không rõ ràng, chẳng hạn chỉ đau nhẹ hoặc thậm chí không đau, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

5 triệu chứng nguy hiểm của ung thư tinh hoàn nam giới thường bỏ qua - Ảnh 1.

Mệt mỏi kéo dài kèm theo sụt cân đột ngột thì cần đến bác sĩ kiểm tra bất kể nguyên nhân là gì

ẢNH: AI

Dưới đây là các triệu chứng mà nam giới bị ung thư tinh hoàn dễ bỏ qua:

Đau âm ỉ bẹn, bụng dưới, lưng dưới

Ung thư tinh hoàn có thể gây ra đau âm ỉ trong bẹn, bụng dưới hoặc lưng dưới. Triệu chứng này thường bị nhầm là đau do vấn đề tiêu hóa, căng cơ hoặc đau thần kinh.

Khi ung thư tiến triển, chẳng hạn di căn vào hạch bạch huyết, thì người bệnh còn bị đau lưng hoặc đau bụng. Chính tình trạng chỉ đau nhẹ ban đầu mà người mắc dễ bỏ qua triệu chứng và chỉ phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Vú tăng kích thước hoặc bị đau

Một số khối u tinh hoàn có thể sản xuất hoóc môn β-hCG, dẫn tới tăng kích thước hoặc đau vú ở nam giới. Đây là triệu chứng rất dễ bỏ qua vì nam giới thường không nghĩ những bất thường ở vú lại liên quan đến tinh hoàn. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo khi phát hiện những bất thường cùng lúc xuất hiện ở vú và tinh hoàn thì nam giới cần đi khám càng sớm càng tốt.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Sụt cân bất ngờ và mệt mỏi kéo dài đôi khi cũng là dấu hiệu của ung thư tinh hoàn. Ngoài ra, người bệnh còn mắc các triệu chứng toàn thân như sốt nhẹ, đau khớp hoặc cảm giác khó chịu giống cảm cúm.

Các triệu chứng này dễ nhầm lẫn với bệnh thông thường. Nếu tình trạng này không cải thiện sau vài ngày thì dù nguyên nhân là gì cũng cần đến bệnh viện kiểm tra.

Cục u trong tinh hoàn

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư tinh hoàn là xuất hiện một cục u trong tinh hoàn. Cục u này thường không gây đau. Vì không đau nên nhiều người sẽ không phát hiện tinh hoàn có cục u. Thậm chí, nếu phát hiện thì cũng dễ coi nhẹ, nghĩ đó là u nang hay vấn đề gì đó thông thường.

Tuy nhiên, trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết đây là dấu hiệu đầu tiên và quan trọng nhất cần được kiểm tra y tế. Các chuyên gia khuyên rằng không nên trì hoãn kiểm tra dù cục u không đau. Nam giới càng để lâu thì nguy cơ ung thư lan ra càng tăng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Cảm giác nặng, căng hoặc cứng ở bìu

Nhiều bệnh nhân ung thư tinh hoàn cảm thấy nặng hoặc căng tức ở vùng bìu. Đây là triệu chứng dễ bị bỏ qua bởi nó có vẻ bình thường nếu không kèm theo đau hay sưng rõ rệt. Nếu triệu chứng này kéo dài hơn 2 tuần thì cần đi khám, theo Verywell Health.

Khám phá thêm chủ đề

ung thư tinh hoàn Nam giới Di căn Đau lưng Sụt cân cục u
