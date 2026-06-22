5 tuyến metro mới của Hà Nội sẽ kết nối khu vực nào?

5 tuyến metro mới khởi công nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 979 km, đóng vai trò hệ thống hạ tầng khung giữ vai trò dẫn dắt phát triển không gian đô thị.

Lãnh đạo Vingroup cho biết việc khởi công đồng bộ 5 dự án đường sắt đô thị là một dấu mốc rất quan trọng trong tiến trình phát triển hạ tầng của Hà Nội ẢNH: HỒNG MINH

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, trong khi vai trò tổng thầu EPC được giao cho liên danh nhà thầu gồm Công ty CP Vinhomes và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup).

Tuyến metro số 1 dài khoảng 81 km kết nối sân vận động Hùng Vương - khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài với tổng mức đầu tư khoảng 389.527 tỉ đồng.

Đây là trục hành lang kinh tế chủ đạo Bắc - Nam, kết nối trực tiếp các đầu mối giao thông quốc gia (đường sắt cao tốc) và quốc tế (sân bay Nội Bài).

Tuyến metro số 2 dài khoảng 56,5 km kết nối sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - sân vận động Hùng Vương với tổng mức đầu tư khoảng 271.708 tỉ đồng. Đóng vai trò là cửa ngõ đối ngoại biểu tượng, kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với lõi di sản kinh tế - văn hóa trung tâm, phục vụ nhu cầu giao thương quốc tế mật độ cao.

Tuyến metro số 8 dài khoảng 91 km, trong đó khoảng 66 km thuộc địa phận Hà Nội. Tuyến này kết nối Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá với tổng mức đầu tư đoạn thuộc Hà Nội khoảng 317.393 tỉ đồng.

Đây là hành lang Đông - Tây chiến lược, mắt xích quan trọng nhất kết nối "hạt nhân" khoa học công nghệ Hòa Lạc với các trung tâm sản xuất và logistics năng động tại phía đông, thúc đẩy liên kết vùng mạnh mẽ.

Tuyến metro số 10 dài khoảng 43 km kết nối Cổ Loa - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Khu đô thị Times City với tổng mức đầu tư khoảng 206.786 tỉ đồng. Vai trò chủ đạo của tuyến này là vành đai giao thông thông minh, kết nối các đô thị và các cực tăng trưởng mới, giúp giảm áp lực trực tiếp lên hệ thống giao thông nội đô lịch sử.

Tuyến metro số 14 dài khoảng 32 km, trong đó khoảng 27 km thuộc địa phận Hà Nội, kết nối cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park. Tổng mức đầu tư đoạn thuộc Hà Nội khoảng 129.842 tỉ đồng. Là tuyến kết nối khu vực phía tây với các đại đô thị đa mục tiêu phía đông, tạo ra chuỗi giá trị đô thị hiện đại và nâng cao tính khả dụng của mô hình đô thị 15 phút.

Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt.

Hà Nội có 2 tuyến metro đang hoạt động gồm tuyến Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao). Theo Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố sẽ phát triển mạng lưới gồm 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979 km.

Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2035, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 500 km đường sắt đô thị, phần còn lại sẽ hoàn thiện trong giai đoạn 2035 - 2045.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các bộ, ngành, thành phố Hà Nội nhấn nút khởi công đồng loạt các dự án metro và nhà ở cho thuê ẢNH: HỒNG MINH

Để chuẩn bị cho việc triển khai dự án, liên danh tổng thầu EPC đã chủ động tiến hành khảo sát trước các tuyến, đồng thời làm việc với các nhà cung cấp để đặt hàng thiết bị thi công TBM với khối lượng lớn.

Liên danh cũng đã đặt mua thêm các thiết bị máy đào tường vây, bổ sung hơn 200 dây chuyền thi công cọc khoan nhồi và tăng cường hàng nghìn đầu xe để vận chuyển đất đào mùn khoan.

Hiện tại, Vinhomes - VinSpeed đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc để lên thiết kế chi tiết, đồng thời hợp tác với các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm về thi công hầm TBM trên thế giới để chuẩn bị cho việc thi công.

Liên danh tổng thầu EPC cũng đã làm việc với các nhà cung cấp máy móc thiết bị, đoàn tàu, hệ thống vận hành, điều khiển, an toàn chạy tàu để chuẩn bị cho giai đoạn lắp đặt và vận hành.

VinSpeed hiện là chủ đầu tư 2 dự án đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam là tuyến Bến Thành - Cần Giờ (TP.HCM) có chiều dài 54 km và tuyến Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, với tốc độ thiết kế tối đa lên tới 350 km/giờ.

Cả hai tuyến đều sử dụng đoàn tàu và công nghệ hệ thống, điều khiển từ châu Âu. Trong đó, dự án Bến Thành - Cần Giờ có phần đi ngầm từ ga Bến Thành đến khu vực Cảng Muối sử dụng công nghệ hầm TBM đường kính lớn lên đến 13,6 m.

Công tác thiết kế và sản xuất thiết bị đào hầm TBM được thực hiện bởi Herrenknecht (Đức) - công ty số một thế giới về chế tạo máy khoan hầm cơ giới, trong khi việc thiết kế và sản xuất đoàn tàu được thực hiện bởi Siemens (Đức).