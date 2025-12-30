Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

5 ứng dụng nhắn tin miễn phí được nhiều người dùng

Kiến Văn
Kiến Văn
30/12/2025 20:49 GMT+7

Một số điều chỉnh trong điều khoản của Zalo gần đây đã khiến nhiều người dùng Việt bắt đầu xem xét chuyển sang các nền tảng nhắn tin quốc tế miễn phí.

Trên thị trường hiện nay có khá nhiều ứng dụng nhắn tin miễn phí, với những ưu và nhược điểm khác nhau mà người dùng nên biết để đưa ra lựa chọn phù hợp hơn.

WhatsApp

Ứng dụng nhắn tin miễn phí này đã trở thành một trong những nền tảng phổ biến nhất toàn cầu kể từ khi ra mắt vào năm 2009. Được Meta mua lại vào năm 2014, WhatsApp đã không ngừng phát triển về tính năng và số lượng người dùng, với khoảng 3 tỉ người sử dụng dự kiến trong năm nay.

Những ứng dụng nhắn tin trao đổi công việc miễn phí được nhiều người dùng - Ảnh 1.

WhatsApp nổi tiếng với khả năng mã hóa đầu cuối

ẢNH: REUTERS

Ưu điểm:

  • Giao diện dễ sử dụng.
  • Tính năng nhắn tin đa dạng, bao gồm gửi tin nhắn, thực hiện cuộc gọi thoại và video.
  • Bảo mật cao với mã hóa đầu cuối cho tất cả cuộc trò chuyện.

Nhược điểm:

  • Sự can thiệp của Meta có thể làm giảm trải nghiệm người dùng.

WhatsApp cho phép người dùng gửi mọi loại tin nhắn và thực hiện cuộc gọi mà không lo lắng về bảo mật vì tất cả thông tin đều được mã hóa và xóa khỏi máy chủ sau khi gửi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Meta đã bắt đầu thêm nhiều tính năng mới nhằm kiếm tiền từ ứng dụng và dự kiến sẽ có quảng cáo xuất hiện trong tương lai.

Viber

Viber là một lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho WhatsApp, với hàng triệu người dùng trên toàn cầu. Mặc dù có phần hỗn loạn hơn, Viber cung cấp các tính năng nhắn tin tương tự và cũng đảm bảo mã hóa đầu cuối cho các cuộc trò chuyện cá nhân và nhóm.

Ưu điểm:

  • Tính năng nhắn tin đầy đủ.
  • Cuộc gọi miễn phí đến người dùng Viber khác
  • Dịch vụ Viber Out cho phép gọi đến số điện thoại cố định và di động trên toàn thế giới với phí hợp lý.

Nhược điểm:

  • Giao diện có thể gây rối mắt với nhiều tính năng và quảng cáo.

Viber cũng có tính năng Cộng đồng (Communities), cho phép người dùng tham gia các nhóm trò chuyện lớn với người lạ, nhưng điều này có thể dẫn đến sự hỗn loạn nếu không được quản lý tốt.

Telegram

Telegram là một trong những ứng dụng nhắn tin hàng đầu hiện nay giúp người dùng đăng nhập từ nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm iOS, Android, Web, Mac, Windows và Linux.

Những ứng dụng nhắn tin trao đổi công việc miễn phí được nhiều người dùng - Ảnh 2.

Telegram nổi bật với khả năng hỗ trợ tạo nhóm với lượng thành viên lớn và kênh không giới hạn thành viên

ẢNH: REUTERS

Ưu điểm:

  • Ứng dụng mạnh mẽ với đầy đủ tính năng.
  • Hỗ trợ nhiều nền tảng mà không cần giải pháp thay thế phức tạp.

Nhược điểm:

  • Mã hóa hiện tại không đạt tiêu chuẩn tốt nhất so với mã hóa đầu cuối.

Telegram nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo mật, nhưng phương pháp mã hóa cho phép lưu trữ các cuộc trò chuyện trên máy chủ gây ra lo ngại từ các chuyên gia bảo mật. Dịch vụ cũng cung cấp các tính năng như gọi thoại, video; gửi tin nhắn văn bản, ảnh, video và tài liệu. Người dùng có thể tạo nhóm trò chuyện với tối đa 200.000 thành viên hoặc kênh với số lượng người đăng ký không giới hạn.

Signal

Signal được biết đến là ứng dụng nhắn tin an toàn nhất hiện nay, với giao diện gọn gàng và chức năng dễ sử dụng.

Ưu điểm:

  • Mã hóa đầu cuối cho tất cả các tin nhắn và cuộc gọi.
  • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.

Nhược điểm:

  • Khó khăn trong việc thuyết phục người khác chuyển sang sử dụng.

Signal cho phép người dùng gửi tin nhắn văn bản, ảnh, video và tài liệu, đồng thời hỗ trợ gọi thoại và video, đồng thời đều được mã hóa đầu cuối đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân. Người dùng có thể thiết lập ngày hết hạn cho tin nhắn, sau đó chúng sẽ không thể khôi phục.

Messenger

Hiện có mặt trên nhiều nền tảng như Windows, macOS, iOS, Android và Web, Messenger của Meta mang đến cho người dùng nhiều tiện ích trong việc giao tiếp.

Những ứng dụng nhắn tin trao đổi công việc miễn phí được nhiều người dùng - Ảnh 3.

Messenger ngày càng tăng trưởng về số lượng thành viên

ẢNH: THE VERGE

Ưu điểm:

  • Có mặt ở khắp mọi nơi.

Nhược điểm:

  • Giao diện vẫn còn khá hỗn loạn.

Người dùng không cần tài khoản Facebook để sử dụng Messenger, chỉ cần đăng ký bằng số điện thoại. Ứng dụng cung cấp đầy đủ các tính năng nhắn tin và gọi điện, đồng thời cho phép tạo nhóm tối đa 250 người hoặc cộng đồng lên đến 5.000 người. Với sự phổ biến và tính năng phong phú, Messenger là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn kết nối với bạn bè, gia đình hoặc doanh nghiệp.

