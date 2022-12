5 VĐV điền kinh dùng doping đã giải trình, chờ phiên điều trần và án kỷ luật

Theo quy định của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA), sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với doping mẫu A, VĐV có quyền đề nghị được xét nghiệm mẫu B. Với 5 VĐV tuyển điền kinh Việt Nam, cả mẫu A và mẫu B đều cho chung 1 kết quả là xuất hiện chất cấm trong 2 mẫu thử.

5 VĐV này đều đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31, trong đó 4 VĐV nữ giành huy chương vàng nội dung cá nhân và tiếp sức (có 1 VĐV nữ còn giành thêm 1 huy chương bạc); VĐV nam giành 1 huy chương bạc nội dung cá nhân, 1 huy chương bạc nội dung tiếp sức. Việc lấy mẫu xét nghiệm được Tiểu ban Y tế và Phòng chống doping thuộc Ban tổ chức SEA Games 31 thực hiện ngay sau khi các VĐV nói trên hoàn tất các nội dung thi đấu của mình.

Đây thực sự là cú sốc lớn đối với đội tuyển điền kinh Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Số lượng VĐV Việt Nam dùng chất cấm, chiếm số lượng đông nhất trong số các đoàn bị phát hiện đã sử dụng doping tại SEA Games 31.





Hội đồng thể thao Đông Nam Á sẽ tổ chức phiên điều trần để nghe các VĐV trình bày về quá trình, động cơ, mục đích sử dụng chất cấm. Có thể do vô tình vì thiếu hiểu biết, có thể do chủ quan mà cũng có thể do cố tình. Với các VĐV điền kinh Việt Nam, theo nguồn tin của Thanh Niên, đã tự ý mua thực phẩm chức năng về uống với mục đích nâng cao thể lực chứ không hề hay biết trong thành phần của loại thực phẩm chức năng này có chất cấm. Điều đáng lưu ý là các VĐV còn hỏi ý kiến bác sĩ và được đồng ý cho sử dụng.

Trong trường hợp Hội đồng thể thao Đông Nam Á kết luận là các VĐV vô ý dùng doping do hạn chế về kiến thức, mức phạt dành cho các VĐV sẽ không quá nặng. Có thể bị cấm thi đấu khoảng 2 năm. Còn nếu kết luận được đưa ra là họ đã cố tình sử dụng doping, án phạt sẽ rất nặng, có thể bị cấm thi đấu từ 4 năm trở lên. Những cá nhân có liên đới cũng sẽ được xem xét trách nhiệm và phải nhận hình thức xử lý nghiêm khắc.

Liên quan đến vấn đề phòng chống doping, tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 (sẽ bế mạc vào tối 21.12), Ban tổ chức đã tiến hành lấy mẫu thử của hơn 200 VĐV và gửi sang Thái Lan. Trong thời hạn khoảng 20 ngày, phòng xét nghiệm doping tại Thái Lan sẽ thông báo kết quả cụ thể.