5 vòng cuối lượt đi V-League: CLB TP.HCM ‘cuộc đời nở hoa’ hay khựng lại giữa dòng?

Đội hình cân bằng, tinh thần tốt hơn



Mùa bóng 2023, CLB TP.HCM may mắn trụ hạng thành công dưới bàn tay của HLV Vũ Tiến Thành. Sau khi "chết đi sống lại", đội bóng này đã bắt tay làm lại bằng việc bổ sung nhiều cầu thủ có kinh nghiệm được tăng cường từ đội Công an Hà Nội và một vài đội khác. Trong đó đáng kể là ở hàng thủ khi có Nguyễn Minh Tùng (từ CLB Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Thảo (từ CLB Bình Dương), tuyến giữa có 2 trụ cột giàu kinh nghiệm là Nguyễn Hạ Long (từ đội Nam Định), Sầm Ngọc Đức (từ đội Công an Hà Nội).

Hồ Tuấn Tài (9) nỗ lực đi bóng Khả Hòa

Ngoài ra HLV Vũ Tiến Thành cũng đã đem về cặp tiền đạo ngoại tương đối tốt là Timite và Ntep, cùng vai trò ngày càng ổn định hơn của trung vệ Brendon Lucas và sự phát huy tốt khả năng của thủ thành Patrik Lê Giang. Các nhân tố nội khác cũng nhờ sự tăng cường đáng kể này đã phát huy khả năng đóng góp tốt của mình như Ngô Tùng Quốc, Hồ Tuấn Tài, Chu Văn Kiên, Võ Huy Toàn, Bùi Ngọc Long, Đào Quốc Gia, Trần Hoàng Phúc, Uông Ngọc Tiến, Nguyễn Minh Trung. Đội hình TP.HCM trở nên cân bằng và chính nhờ sự đồng đều này nên đội bóng thành phố khởi đi với chiến thắng trước Khánh Hòa, hòa Quảng Nam sân khách và chỉ vấp ngã trước Nam Định bởi 1 quả phạt đền.

Ngay khi HLV Vũ Tiến Thành chia tay sau 3 vòng đầu, CLB TP.HCM vẫn với nền tảng tốt, lối chơi đang vào phom lại được kế thừa và dẫn dắt bởi một HLV cũng là đứa con của bóng đá thành phố là Phùng Thanh Phương, nên tiếp tục phát huy sức mạnh vốn có. Hàng loạt trận đấu hay sau đó khi vượt qua Thể Công Viettel, hòa Hải Phòng và Thanh Hóa, thắng Sông Lam Nghệ An đều cho thấy dấu ấn cầm quân của cựu tiền vệ đội Công an TP.HCM, không làm mất đi bản sắc lối chơi và duy trì được sự ổn định đáng khen.

Ngoại binh tịt ngòi, CLB TP.HCM bế tắc từ sau chiến thắng trước Thể Công Viettel Khả Hòa

Thành công bước đầu đó ngoài lực lượng tốt, chính tinh thần và tâm lý được chuẩn bị tốt cũng như sự tập trung nỗ lực trong thi đấu cao và quan trọng là chuyện hậu trường lương thưởng được giải quyết, phần nào tạo cho cầu thủ yên tâm cống hiến. Đội đã có sự khởi sắc về lối chơi.

Trong khi những đội bóng khác chật vật qua từng trận thì thầy trò HLV Phùng Thanh Phương càng đá càng hay, để có mặt thành công ở nửa đầu bảng xếp hạng với vị trí thứ 6 với 12 điểm (thắng 3, hòa 3 và thua 2 trận).

Cần nâng cao năng lực chuyên môn

Tinh thần tốt, lối đá có sự kiểm soát hiệu quả giúp CLB TP.HCM tạo cho mình một chỗ đứng. Nhưng về mặt chuyên môn đội bóng thành phố thực sự vẫn chưa được đánh giá cao. Trước hết chính là những kết quả giành được còn thiếu thuyết phục, nếu không muốn nói là có phần may mắn. Trận thắng Thể Công Viettel 2-0 đến vào đúng thời điểm mà trái tim của đội bóng này là Hoàng Đức bị bất ổn tâm lý, lối đá sa sút sau khi không được HLV Troussier sử dụng ở vòng loại World Cup.

Hàng thủ CLB TP.HCM chật vật trong trận thắng SLNA Khả Hòa

Trận hòa đội Hải Phòng và Thanh Hóa đều chật vật, nhất là trận gặp đội bóng xứ Thanh chơi hơn người nhưng nhờ cú sút chạm chân đổi hướng của Hồ Tuấn Tài, đội CLB TP.HCM mới giành lại 1 điểm. Trận thắng Sông Lam Nghệ An 1-0 là bàn biếu không của hậu vệ Vương Văn Huy của đội bóng xứ Nghệ đá thẳng vào lưới nhà. Còn mới nhất ở vòng 8, ngay trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM đã phơi bày những khiếm khuyết về chuyên môn khi ngoại binh tịt ngòi, tuyến giữa tranh chấp kém, hai biên mất tác dụng và hàng thủ mất tập trung để thua đội gần chót bảng xếp hạng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: "Xem CLB TP.HCM thi đấu có thể ghi nhận sự cố gắng qua từng trận của họ, nhưng rõ ràng sức bật về chuyên môn chưa có. Nhiều lúc cảm thấy các pha dàn xếp vẫn còn đơn điệu, có lúc hơi rối rắm và loay hoay. Bên cạnh khả năng phòng ngự đã cải thiện, đội bóng cần phải có những miếng đánh tấn công hiệu quả hơn, phải có nhiều phương án để chuyển đổi lối chơi một cách tích cực nhất. Từ đó mới có thể đối phó thành công với những đối thủ mạnh ở chặng đường sắp tới".

Nỗi lo của HLV Phùng Thanh Phương sau trận thua Hà Tĩnh Khả Hòa

Đúng là trong 5 trận sắp tới của lượt đi, CLB TP.HCM sẽ gặp thử thách lớn khi gặp đến 4 đối thủ mạnh lần lượt là đội Công an Hà Nội (18.2), Hà Nội (24.2) đều trên sân khách, Bình Định (28.2), Bình Dương (3.3) trên sân nhà. Đó đều là những trận không dễ tìm điểm cho thầy trò HLV Phùng Thanh Phương khi các đối thủ không chỉ có bề dày trận mạc mà còn đang rất khao khát vươn lên.

Ngay trận cuối lượt đi, đội TP.HCM sẽ làm khách trên sân Pleiku (9.3) gặp LPBank HAGL. Đội sẽ đối mặt với người cũ Vũ Tiến Thành cũng sẽ là một trận vô cùng nóng bỏng. Nói chung 5 trận đấu này nếu có được ít nhất 6 điểm có thể xem là thành công, giúp CLB TP.HCM yên tâm bước vào lượt về. Còn nếu không thì nhiều khả năng họ sẽ bị khựng lại, bị tốp dưới bắt kịp và khi đó sẽ rất gian nan với 13 vòng đấu cam go phía trước.