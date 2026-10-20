50 ha ruộng bị đất đá vùi lấp 2 năm chưa thể khắc phục vì 'quy trình’?

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 20.10, một lãnh đạo UBND xã Trịnh Tường (tỉnh Lào Cai) xác nhận cánh đồng lúa trong thung lũng Nà Lặc trên địa bàn vẫn chưa được khắc phục sau khoảng 2 năm bị đất đá vùi lấp do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi) diễn ra hồi tháng 10.2024.

Đất đá vùi lấp cánh đồng trong thung lũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi) diễn ra hồi tháng 10.2024

ẢNH: BÁO LÀO CAI

Qua tìm hiểu của phóng viên, sau trận mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi) gây ra, cánh đồng lớn trong thung lũng Nà Lặc bị san phẳng và phủ lên một lớp đá dày hàng mét.

Hậu quả, diện tích ruộng bị lũ san phẳng không thể phục hồi là trên 50 ha. Từ cánh đồng canh tác, nơi đây trở thành "cánh đồng đá", gây khó khăn cho phát triển nông nghiệp.

Sau khi nhận được hỗ trợ từ chính quyền sở tại, nhiều hộ dân đề nghị cơ quan chức năng sớm có phương án hỗ trợ xử lý khối lượng đá này để mọi người sớm ổn định cuộc sống.

Liên quan vụ việc trên, vị lãnh đạo UBND xã Trịnh Tường cho biết, các sở, ngành và UBND tỉnh Lào Cai đã vào cuộc và công tác khắc phục hậu quả "không có vướng mắc gì". Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả phải làm theo quy trình, quy định.

"Ngoài quy định về khắc phục bão lũ còn có quy định của luật Địa chất và Khoáng sản nữa nên không thể nhanh được", vị lãnh đạo xã Trịnh Tường nói.

Về tiến độ khắc phục, lãnh đạo UBND xã Trịnh Tường cho biết, cấp xã không quyết định được thời gian hoàn thành, do thẩm quyền xử lý thuộc về các sở, ngành và UBND tỉnh Lào Cai.