50 năm thành phố mang tên Bác: Người trẻ chia sẻ gì?

Tự hào, trân trọng những giá trị hiện có

Rời quê Đồng Nai đến Sài Gòn học tập và làm việc, anh Nguyễn Văn Sơn (28 tuổi, hiện định cư tại P.Khánh Hội, TP.HCM) đã gắn bó với thành phố này được hơn 8 năm. Sơn kể 8 năm lập nghiệp tại thành phố mang tên Bác, anh cảm nhận rõ tình người ấm áp cùng sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở vật chất, môi trường sống và cơ hội nghề nghiệp tại nơi được xem là một trong những đô thị phát triển nhất cả nước.

TP.HCM hiện đại và không ngừng phát triển ẢNH: MAI THANH HẢI

ẢNH ĐỘC LẬP

"Được học tập và làm việc ở đây khiến tôi rất tự hào, không chỉ cho bản thân mà còn cho sự phát triển của đất nước", anh Sơn nói. Để xứng đáng với những gì thành phố đã mang lại cho bản thân và gia đình, anh Sơn nghĩ rằng việc nỗ lực làm tốt công việc luật sư, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý cũng là một cách đóng góp thiết thực cho xã hội và sự phát triển chung của thành phố.

Nhà hát Thành phố - Công trình nổi bật của TP.HCM ẢNH: MAI CÁT

Với cô giáo Nguyễn Nhật Linh (25 tuổi), đang sống tại P.Chánh Hưng (TP.HCM), thì cột mốc 50 năm thành phố mang tên Bác Hồ có nhiều ý nghĩa đối với người trẻ đang sống tại thành phố, đây là chặng đường đầy tự hào. Từ ngày 2.7.1976 mang tên gọi mới, TP.HCM đã trải qua biết bao đổi thay để phát triển rực rỡ như hôm nay. Từ những công trình biểu tượng, các khu đô thị mới năng động đến những tòa nhà vươn cao giữa lòng thành phố rồi tuyến metro hiện đại đầu tiên,TP.HCM đang từng ngày bứt phá mạnh mẽ. Không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố còn trở thành điểm đến của tri thức, sáng tạo và khát vọng vươn lên của hàng triệu người trẻ.

Nhật Linh cho rằng bên cạnh việc học tập, thế hệ trẻ cần tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc và ý nghĩa của tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh để thêm trân trọng những giá trị hiện có. "Khi hiểu rõ hơn về lịch sử và sự phát triển của thành phố, mình sẽ biết ơn và quý trọng cuộc sống hôm nay hơn", Linh nói và chia sẻ bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, làm việc và thay đổi để thích nghi với xu hướng thời đại, đồng thời sống có trách nhiệm và suy nghĩ thấu đáo hơn để những việc mình làm trở nên ý nghĩa, góp phần xây dựng thành phố là nơi ngày càng đáng sống.

Đường sách TP.HCM - nơi thu hút rất đông người trẻ đến giải trí, tìm kiếm tri thức mỗi ngày ẢNH: MAI CÁT

Cùng chung niềm tự hào, Đinh Phúc Thảo, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen (ngụ P.Bến Thành, TP.HCM), cảm nhận lễ kỷ niệm 50 năm là dấu mốc quan trọng, gợi nhắc về chặng đường lịch sử lâu dài của thành phố cũng như tinh thần dân tộc và giá trị hòa bình hôm nay. Theo Phúc Thảo, điều quan trọng nhất với người trẻ hiện nay là tiếp tục góp sức phát triển xã hội, xây dựng cộng đồng năng động, đồng thời giữ gìn những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã truyền lại.

Nỗ lực học tập, làm việc để xứng đáng với thành phố mang tên Bác

Khi mới 4 tuổi, Hoàng Minh Hưng (sinh viên Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, hiện sống tại P.Thông Hội Tây, TP.HCM) rời Hải Phòng cùng gia đình đến thành phố mang tên Bác sinh sống. Gắn bó với nơi đây gần 20 năm, Hoàng chứng kiến nhiều sự bứt phá mạnh mẽ của thành phố, với hệ thống metro, các tòa nhà hiện đại và nhịp sống sôi động. Hoàng chia sẻ, dù không sinh ra ở TP.HCM nhưng anh lại lớn lên cùng thành phố nên với anh mảnh đất này chính là nhà, là quê hương. Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn hay Chợ Bến Thành là hình ảnh Hoàng luôn ghi nhớ để giới thiệu cho bạn bè mỗi khi ra thủ đô học.

Sự phát triển vượt bậc của TP.HCM là niềm tự hào của người dân Việt ẢNH: NHẬT THỊNH

"Sau những ngày đi học xa nhà, em cảm thấy rất may mắn khi trở về đúng dịp đặc biệt, TP.HCM kỷ niệm 50 được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện này khiến em rất hứng thú. Với những gì đã nhận từ thành phố này như thụ hưởng cơ sở vật chất hiện đại, an sinh xã hội tốt như miễn vé xe buýt… em nghĩ mỗi người phải nỗ lực học tập, làm việc để xứng đáng với thành phố", Hưng chia sẻ.

Bưu điện Trung tâm Sài Gòn - một trong những công trình biểu tượng của TP.HCM, hấp dẫn khách tham quan ẢNH: MAI CÁT

Còn Phan Thu Ánh, sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), không khỏi tự hào khi chứng kiến sự phát triển của đất nước và thành phố sau nhiều năm. Theo Thu Ánh, những hình ảnh lịch sử được tái hiện trong dịp lễ kỷ niệm này khiến cô cảm thấy xúc động và hào hùng hơn. Nữ sinh cho rằng cách thiết thực nhất để xứng đáng với những giá trị mà thành phố mang lại là không ngừng phát triển bản thân, trau dồi kiến thức và đóng góp trí tuệ của mình cho sự phát triển chung của đất nước trong tương lai.

Là một người trẻ vừa được "về cùng nhà" với TP.HCM, Phạm Đỗ Bảo Nghi, (25 tuổi, làm việc tại Trường THPT Trịnh Hoài Đức (P.Thuận An, TP.HCM, Bình Dương cũ), cho biết cô cảm thấy tự hào vì thành phố mang lại nhiều cơ hội phát triển, từ môi trường học tập, công việc đến chất lượng cuộc sống. Nghi đặc biệt ấn tượng với những hoạt động, sự kiện lớn của thành phố vừa qua như lễ diễu binh hay bắn pháo hoa chào năm mới. "Tôi cảm thấy rất vui khi được sống ở thành phố này, mọi thứ hiện đại và người dân được hưởng nhiều lợi ích", Nghi nói.

Trong thời gian tới, cô mong muốn tiếp tục học tập, phát triển nghề nghiệp để đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển và xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Thành phố Hồ Chính Minh, để xứng đáng với tên của lãnh tụ dân tộc.