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Đời sống Cộng đồng

50 năm thành phố mang tên Bác: Ý nghĩa những giọt máu hồng vì cộng đồng 2026

B.C
B.C
Những giọt máu hồng vì cộng đồng được trao đi đúng dịp 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái và lan tỏa nghĩa tình TP.HCM.

Sáng nay 30.6, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã phối hợp tổ chức chương trình “Giọt máu hồng vì cộng đồng” năm 2026. 

50 năm thành phố mang tên Bác: Ý nghĩa những giọt máu hồng vì cộng đồng 2026 - Ảnh 1.

Chương trình “Giọt máu hồng vì cộng đồng” năm 2026 do Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM phối hợp tổ chức

ẢNH: BTC

Hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026). 

Ban tổ chức cho biết chương trình năm nay nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ tập thể cán bộ, đoàn viên và người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM. Kết quả, hoạt động đã thu hút gần 150 lượt người tham gia hiến máu và tiếp nhận 146 đơn vị máu (mỗi đơn vị tương đương 350 ml), góp phần làm phong phú thêm ngân hàng máu, phục vụ kịp thời cho công tác điều trị và cứu người tại các bệnh viện. 

Với phương châm "Tình nguyện vì cuộc sống - Vì cộng đồng", Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM cho biết chương trình không chỉ là dịp để thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với xã hội mà còn là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động toàn công ty.

Những giọt máu hồng trao đi với nụ cười rạng rỡ của cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM

ẢNH: BTC

Ban tổ chức chương trình “Giọt máu hồng vì cộng đồng” năm 2026 ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ, nhân viên và người lao động ở tất cả các đơn vị trực thuộc đã nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia hoạt động này. 

"Sự chung tay, góp sức của quý anh/chị đã góp phần làm nên thành công lớn cho chương trình, thể hiện rõ nét tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và bản sắc văn hóa tốt đẹp của người lao động ngành môi trường đô thị TP.HCM", ban tổ chức cho biết.

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