50 năm, TP.HCM vẫn chờ tác phẩm văn nghệ xứng tầm

Tham dự hội nghị có Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông; Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy; Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Trần Thế Thuận và đông đảo văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp xuất sắc cho nền văn học - nghệ thuật (VH-NT) TP.HCM.

Lễ hội âm nhạc quốc tế Hozo được ghi nhận là sự kiện góp phần xây dựng thương hiệu TP.HCM ẢNH: HOZO - HCMC INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

Trình bày tổng kết tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của nền VH-NT TP.HCM, tạo nên diện mạo mới trong sự phát triển chung của cả nước. Thành phố đã xây dựng được nhiều thiết chế văn hóa ở cơ sở, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, đẩy mạnh giao lưu và hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, trình diễn, quảng bá VH-NT…, đồng thời cũng nhận ra được những hạn chế cần khắc phục: chưa xây dựng được những công trình trọng tâm lớn, xứng tầm với vị thế thành phố, các tác phẩm tầm cỡ và giá trị vẫn chưa tương xứng với quá trình phát triển, chế độ đãi ngộ văn nghệ sĩ chưa phù hợp, chưa tạo được sức hút, giữ chân và nuôi dưỡng người tài.

Hội nghị cũng nhận diện rõ các khó khăn, thách thức, tiếp tục đề ra nhiều giải pháp và "những việc cần làm ngay", trong đó có chú trọng đầu tư các công trình trọng điểm cho VH-NT, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa VN tại TP.HCM trở thành nền kinh tế dịch vụ quan trọng, góp phần quảng bá du lịch.

"Binh chủng đặc biệt"

Tại hội nghị, bà Dương Cẩm Thúy, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT TP.HCM, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, nhớ lại những ngày tháng 4.1975 lịch sử, khi một "binh chủng đặc biệt" là những văn nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực tiến về Sài Gòn.

"Đội ngũ sáng tác và làm VH-NT của TP.HCM lúc đó được hình thành từ những văn nghệ sĩ của Hội Văn nghệ Giải phóng Sài Gòn - Gia Định đã được thử thách và rèn luyện qua cuộc kháng chiến chống Mỹ; đội ngũ văn nghệ sĩ đông đảo của Hội Văn nghệ Giải phóng ở chiến khu R và từ miền Bắc về; cùng với những văn nghệ sĩ tại Sài Gòn... Sự góp sức đó đã giúp cho TP.HCM có một lực lượng sáng tác phong phú, sung sức hơn bao giờ hết. Hàng trăm tác phẩm thuộc các loại hình âm nhạc, văn học, mỹ thuật, sân khấu, kiến trúc, múa được sáng tác và công diễn tạo thành một không khí hết sức sôi động trong đời sống văn nghệ thành phố sau ngày giải phóng", bà Thúy nói.

Nhiều tên tuổi xuất hiện sáng rực trong giai đoạn này được nhắc đến. Văn học có Anh Đức, Bảo Định Giang, Lê Văn Thảo, Nguyễn Quang Sáng, Lê Giang, Viễn Phương, Chim Trắng, Hoài Vũ, Vũ Hạnh, Sơn Nam…; âm nhạc: Xuân Hồng, Hoàng Hiệp, Diệp Minh Tuyền, Phan Nhân, Phan Huỳnh Điểu, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn…; sân khấu: Đoàn Bá, Lê Thiện, Bạch Lan, Lê Duy Hạnh…; điện ảnh: NSƯT Khương Mễ, các NSND: Mai Lộc, Phạm Khắc, Hồng Sến, Huy Thành, Lâm Tới… Sau đổi mới, thành phố tiếp tục xuất hiện một lớp văn nghệ sĩ mới tài năng như: Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Nhật Ánh, Lý Lan, Trầm Hương, Hứa Thanh Bình, Bùi Hải Sơn, Vương Linh, Đặng Hùng, Linh Nga, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Chung...

Một sự kiện văn hóa góp phần xây dựng thương hiệu của TP.HCM được ghi nhận là lễ hội Âm nhạc quốc tế Hozo. Lĩnh vực điện ảnh cũng được biểu dương vì đóng góp nhiều vào GRDP của thành phố.

Sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, không gian văn hóa TP.HCM lại càng mở rộng, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều tác phẩm văn hóa nghệ thuật đa dạng hơn nữa.

Tại hội nghị, Sở VH-TT TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của tập thể đơn vị trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao của thành phố.