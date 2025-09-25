Văn nghệ sĩ chia sẻ nhiều kỷ niệm với tác giả 'Bài thánh ca buồn'

Rất nhiều kỷ niệm với ông đã được kể lại trong tâm trạng xúc động, thương tiếc về sự ra đi của một tên tuổi tài hoa. "Chú Nguyễn Vũ mất rồi anh ơi...", ca sĩ Lý Dương gọi điện khóc nức nở báo tin nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua đời. Nhạc sĩ - nhà báo Hồng Sơn bàng hoàng chưa dám tin là sự thật cho đến khi nhạc sĩ Bảo Thu gửi cáo phó...

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ - tác giả ca khúc nổi tiếng Bài Thánh ca buồn (phải) qua đời do nhồi máu cơ tim Ảnh: Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh cung cấp



Nhớ về cuộc hội ngộ với tác giả Bài thánh ca buồn, anh Hồng Sơn kể: "Cách đây không lâu, tôi có mời các nhạc sĩ Nguyễn Vũ, Bảo Thu, Mạnh Quỳnh đến dự họp báo tại phòng trà Không Tên. Sau đó tôi và một số ca sĩ thân quen đến phòng trà Bảo Thu chơi và ngồi chung với các nhạc sĩ. Tôi có lên hát Bài Thánh ca buồn và thấy nhạc sĩ Nguyễn Vũ ngồi phía dưới gật gù tỏ vẻ hài lòng. Mới đây, tôi có mời nhạc sĩ Nguyễn Vũ đến sân khấu Vượt thời gian (TP.HCM) giao lưu với khán giả. Tôi cũng ngỏ lời mời ông vào Ban cố vấn cuộc thi Giọng ca độc lạ Việt Nam mùa 2 cùng với các nhạc sĩ gạo cội khác. Ca sĩ Vinh Tuấn cũng có nhờ tôi mời nhạc sĩ Nguyễn Vũ đến phòng trà Vinh Tuấn nhân dịp giỗ Tổ sắp tới... Thế mà hôm nay nghe tin ông đột ngột ra đi. Không còn được gặp ông nữa rồi...".

Đêm tưởng niệm nhạc sĩ Nguyễn Vũ

Nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh nhận được tin nhạc sĩ Nguyễn Vũ vừa qua đời từ nhà sưu tập âm nhạc Phương Chánh Hùng. "Nhạc sĩ Nguyễn Vũ là một nhạc sĩ đầy tài năng, tác giả tiêu biểu của âm nhạc miền Nam và là một trong những người bạn vong niên thân tình, đáng kính trọng của tôi. Tôi cũng là người may mắn được giới thiệu bài hát của ông trên VTV3, VTV4 - Đài Truyền hình Việt Nam", anh chia sẻ.

Nhớ mãi kỷ niệm với nhạc sĩ Nguyễn Vũ, nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh tâm sự: "Tôi rất thích và thường hát ca khúc Bài thánh ca buồn từ khi còn nhỏ, tập tành học đàn và nghêu ngao hát. 'Bài thánh ca đó còn nhớ không em?/ Noel năm nào chúng mình có nhau/ Long lanh sao trời đẹp thêm mỏi mắt/ Áo trắng em bay như cánh thiên thần/ Ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân'… Những ca từ ngỡ bình dị nhưng thật ra chắt lọc, đầy ám ảnh của bài hát như vượt lên trên không gian, thời gian và thú vị bởi lẽ, bạn có thể quan sát và nhìn thấy trong bất cứ hoàn cảnh nào của đời sống".

Họa sĩ Bùi Đức Lâm vẽ nhạc sĩ Nguyễn Vũ

“Tôi cùng ông chụp ảnh kỷ niệm. Không khí lành lạnh của những đêm cuối năm thật đặc biệt. Tôi nói với Nguyễn Vũ được gặp ông, tôi rất vui bởi từ nhỏ tôi đã hát bài Bài thánh ca buồn của ông. Mà không hiểu sao, thánh ca buồn và chuyện tình đầu thường đi với nhau như một cặp 'phạm trù' khó bỏ", nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh nhớ lại...

Để tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Vũ - tác giả ca khúc nổi tiếng Bài thánh ca buồn, tối thứ bảy 27.9, sân khấu Vượt thời gian sẽ có đêm nhạc tưởng niệm ông để mọi người cùng hát những tình khúc vượt thời gian của người nhạc sĩ tài hoa này.