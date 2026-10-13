50 'Thương hiệu vàng TP.HCM' đạt tổng doanh thu hơn 490.000 tỉ đồng

Tối 13.10, dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Công thương TP.HCM phối hợp Báo điện tử Tuổi Trẻ tổ chức lễ trao giải thưởng “Thương hiệu Vàng TP.HCM” lần 6 năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, cho biết kinh tế TP.HCM ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi GRDP quý 3/2026 tăng 9,86%, mức tăng trưởng theo quý cao nhất 10 năm gần đây. Tính chung 9 tháng, kinh tế TP.HCM tăng 9,06%, tạo tiền đề hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng quan trọng giúp TP.HCM nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường.

Ông Hà đánh giá cao 50 thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp đạt giải thưởng "Thương hiệu Vàng TP.HCM" với những hoạt động kinh doanh nổi bật, nỗ lực trong xây dựng và phát triển thương hiệu, quy tụ hơn 165.000 lao động và doanh thu đạt trên 490.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tập trung ba nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, doanh nghiệp cần chủ động đóng góp ý kiến, hiến kế cho các định hướng và chính sách phát triển thành phố, từ xây dựng đến triển khai thực hiện. Qua đó, các chính sách vừa bảo đảm yêu cầu quản lý, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thứ hai, bên cạnh việc phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, doanh nghiệp cần tiên phong trong những lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, cần tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và cùng xây dựng thương hiệu Việt có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Các doanh nghiệp nhận giải thưởng "Thương hiệu Vàng TP.HCM" năm 2026 ẢNH: BTC

Theo nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, Chủ tịch Hội đồng bình chọn giải thưởng "Thương hiệu Vàng TP.HCM" năm 2026, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế rộng lớn hơn, cơ hội kết nối vùng và quốc tế mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cũng cao hơn khi TP.HCM không thể chỉ dựa vào lợi thế quy mô thị trường hay tăng trưởng theo chiều rộng. TP.HCM cần những doanh nghiệp có năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Xuân Toàn, một doanh nghiệp mạnh có thể tạo ra giá trị cho một ngành hàng, nhưng nhiều doanh nghiệp mạnh sẽ tạo nên sức cạnh tranh cho cả nền kinh tế thành phố.

Giải thưởng năm nay nhận gần 200 hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự. Qua quá trình rà soát và đánh giá từ 100 hồ sơ đủ điều kiện tham gia, hội đồng bình chọn đã thống nhất chọn ra 50 hồ sơ đạt giải. Tại chương trình, 50 doanh nghiệp đạt giải thưởng “Thương hiệu Vàng TP.HCM” năm 2026 đã được vinh danh.

Thông qua giải thưởng, Ban tổ chức khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục đầu tư xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, góp phần kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM trong giai đoạn mới.